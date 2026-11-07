Mỹ tạo thêm việc làm gấp gần 3 lần dự báo

Một nhân viên giao hàng thực hiện công việc trên một tuyến phố tại thủ đô Washington, D.C. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo công bố ngày 6-11 của Cục Thống kê lao động Mỹ (BLS), nền kinh tế nước này tạo thêm 165.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 10, vượt xa mức dự báo 59.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%, thấp hơn mức dự báo 4,2%.

Đáng chú ý, số liệu việc làm tháng 8 và tháng 9 cũng được điều chỉnh tăng, lần lượt lên 186.000 và 60.000 việc làm. Thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,4% trong tháng và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Dịch vụ chuyên môn và kinh doanh dẫn đầu với 70.000 việc làm mới, tiếp theo là chăm sóc sức khỏe (42.000), vận tải và kho bãi (25.000) và sản xuất chế tạo (19.000).

Theo CNBC, báo cáo được công bố trong bối cảnh FED cân nhắc khả năng tăng lãi suất thêm 0,25 điểm % tại cuộc họp ngày 8 và 9-12. Xác suất cho kịch bản này đã tăng lên 76,8% theo công cụ FedWatch của CME Group.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng trên tất cả các kỳ hạn sau khi báo cáo được công bố.