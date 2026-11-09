Mỹ tạo ra bom lượn ERAM Glide từ tên lửa ERAM chế tạo cho Ukraine

Không quân Mỹ đã đưa ra yêu cầu đề xuất (RFP) dành cho các nhà phát triển và nhà sản xuất tham gia dự án Đạn lượn tấn công tầm xa (ERAM Glide) thế hệ mới, nhằm mục đích phát triển các loại bom dẫn đường trên không tầm xa, có khả năng vượt qua quãng đường dài.

Theo giới quan sát, chương trình mới này rõ ràng được lấy cảm hứng từ sự thành công từ dự án tên lửa hành trình cỡ nhỏ giá rẻ ERAM, từng được chính phía Mỹ khởi xướng để đáp ứng nhu cầu vũ khí cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Rõ ràng những tên lửa này đã thu hút sự chú ý từ chính người Mỹ, họ đã ca ngợi loại đạn hành trình cỡ nhỏ thế hệ mới này vì giá thành rẻ và tốc độ phát triển rất nhanh chóng.

Và giờ đây dường như họ muốn lặp lại thành công của ERAM, nhưng dành cho bom lượn dẫn đường tầm xa. Các yêu cầu đối với bom lượn ERAM Glide khá lớn, đặc biệt khi so sánh với đặc điểm của những sản phẩm tương tự.

Điển hình như bom lượn ERAM Glide thế hệ mới cần có tỷ lệ cự ly tác chiến ít nhất là 10:1, và tốt nhất là hơn 15:1. Tỷ lệ này thể hiện số km mà bom có ​​thể bay được khi giảm độ cao 1 km.

Tức là theo yêu cầu của Không quân Mỹ, từ độ cao 10 km, bom ERAM Glide cần bay được từ 100 km đến hơn 150 km, và nếu phóng ở độ cao lớn hơn, tầm bay có thể đạt tới 200 km.

Khi so sánh, các loại bom FAB của Nga với module UMPK có tỷ lệ lượn khoảng 4:1 - 5:1, đối với JDAM-ER của Mỹ tỷ lệ là 6:1 - 7:1, trong khi GBU-39/B vào khoảng 10:1. Điều này nghĩa là ERAM Glide sẽ có tầm bắn xa hơn đáng kể so với các loại bom lượn hiện có.

Bom lượn ERAM Glide giống như tên lửa hành trình cỡ nhỏ ERAM, sẽ được thiết kế với trọng lượng 500 pound (226,8 kg). Tuy nhiên ERAM Glide chỉ mang theo 105 pound (47,6 kg) thuốc nổ, khá nhỏ so với các loại bom lượn cỡ nhỏ khác.

Nếu so sánh với bom GBU-39/B SDB thì trên tổng khối lượng 139 kg, nó chứa 16 kg thuốc nổ, loại bom này đã chứng tỏ hiệu quả rất tốt ở Ukraine, ngoại trừ vấn đề về độ ổn định của hệ thống dẫn đường khi bị tác động bởi khí tài tác chiến điện tử.

Đầu đạn của bom lượn ERAM Glide phải có khả năng gây nổ mạnh, phân mảnh và xuyên phá hạn chế để đối phó đa dạng với các loại mục tiêu khác nhau.

Trong số những yêu cầu khác, nó phải có khả năng chống chịu cao trước khí tài tác chiến điện tử (EW), đặc biệt là gây nhiễu GPS, cũng như đạt độ chính xác 10 m ngay cả trong điều kiện bị đối phương gây nhiễu điện tử chủ động.

Thời hạn nộp đề xuất cho Dự án ERAM Glide là ngày 2/12/2026, nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng tài liệu chứng minh một giải pháp sẵn sàng sử dụng với mức độ sẵn sàng kỹ thuật cấp độ TRL-6 hoặc TRL-7 trong vòng 14 tháng kể từ khi hợp đồng được ký kết.

Rất có thể các công ty sẽ bắt đầu giới thiệu phiên bản bom lượn ERAM Glide của họ vào năm tới, và nhiều khả năng chúng ta sẽ thấy những cuộc thử nghiệm đầu tiên vào thời điểm đó.

Nhưng hiện tại, báo chí sẽ phải chờ đợi thêm thông tin chi tiết, đơn giản là bởi hồ sơ dự thầu chưa được nộp và các công ty chưa hé lộ gì về sản phẩm của mình.