My Tạo: Chiến lược sản xuất nội dung giải trí đa dạng nhưng giữ trọn bản sắc

My Tạo (tên thật là Bùi Duy Tạo, sinh năm 1995, quê Bến Tre) là nhà sáng tạo nội dung được nhiều người yêu mến trên các nền tảng mạng xã hội. Hiện, anh sở hữu fanpage Facebook hơn 1,2 triệu người theo dõi, TikTok khoảng 1,2 triệu người theo dõi và YouTube hơn 575.000 người đăng ký.

My Tạo và Tía, nhân vật quen thuộc trong các video của My Tạo (Ảnh: NVCC)

Nội dung giải trí đa dạng, phong phú

Trong giai đoạn đầu xây dựng nội dung, My Tạo ghi dấu ấn qua các sitcom đề tài gia đình, khai thác những yếu tố quen thuộc trong đời sống để gây tiếng cười. Bên cạnh đó, My Tạo còn phát triển nội dung vlog xoay quanh các hoạt động và trải nghiệm đời thường. Chính cách xây dựng nhân vật, tình huống và những màn tương tác tự nhiên đã giúp các video thu hút người xem.

Gần đây, My Tạo tập trung khai thác nội dung về các trò chơi, thử thách; mang đến nhiều không gian để anh thử nghiệm bối cảnh, luật chơi và cách tương tác giữa các người chơi. Những thử thách đa dạng như trò chơi dưới nước, hoạt động đòi hỏi sự khéo léo, cuộc chơi có yếu tố may mắn… đã tạo nên nhiều tình huống bất ngờ, mang đến tiếng cười cho khán giả.

Các video của team My Tạo nhận được hàng triệu lượt xem (Ảnh: Chụp màn hình)

My Tạo không bó hẹp mình theo công thức cố định, mà sản xuất các nội dung giải trí phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức. Những câu chuyện gia đình, khoảnh khắc đời thường, hay các trò chơi tương tác… tiếp cận khán giả theo những hướng khác nhau, song đều thể hiện được không khí vui vẻ, cách tương tác tự nhiên, tạo cho khán giả cảm giác chân thực, gần gũi.

Giữ trọn bản sắc và cá tính riêng

Qua các video có thể thấy, sự phong phú, đa dạng trong nội dung và hình thức không làm mất đi màu sắc cá nhân mà mang đậm chất “My Tạo”. Đó là khả năng xây dựng những tình huống hài hước, thú vị; sự nhạy bén trong việc thiết lập các trò chơi hấp dẫn; cách tạo sự tương tác tự nhiên… Những con số lượt xem và chia sẻ video trên các nền tảng cho thấy cộng đồng mạng rất quan tâm, yêu thích các nội dung của My Tạo.

Dù ở dạng nội dung nào, team My Tạo vẫn duy trì màu sắc giải trí gần gũi với khán giả (Ảnh: NVCC)

Anh đã khai thác thế mạnh về nội dung hài hước khi xây dựng những video về trò chơi, thử thách. Khán giả không chỉ nhìn vào kết quả thắng thua, mà còn bị thu hút bởi những tình huống phát sinh và phản ứng của các người chơi. Người xem có cảm giác như bản thân cũng đang tham gia và được hòa mình trong các trò chơi, thử thách đó vậy.

Từ sitcom gia đình, vlog đời thường đến các trò chơi, thử thách… My Tạo đã liên tục tìm kiếm cách thử nghiệm và xây dựng nội dung mới nhưng vẫn giữ trọn bản sắc và cá tính riêng của mình. Dẫu luôn mở rộng biên độ sáng tạo, từ chất liệu tới cách thức thể hiện, My Tạo vẫn không làm mất đi màu sắc cá nhân đã theo anh từ những ngày đầu làm nội dung. Đó cũng chính là một trong những lý do giúp anh thành công chinh phục khán giả.