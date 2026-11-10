Mỹ tăng tốc phát triển lá chắn chống drone tại biên giới

Một thiết bị bay không người lái. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Chiến tranh, Bộ Năng lượng và Bộ Tư pháp Mỹ đã ký bản ghi nhớ hợp tác, thống nhất phối hợp đánh giá công nghệ chống drone, tạo điều kiện đưa các hệ thống này vào sử dụng nhanh chóng và an toàn nhằm bảo vệ hoạt động hàng không dân dụng và ứng phó với các nguy cơ an ninh quốc gia.

Ông Liam McKenna, quan chức cấp cao của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), cho biết cơ quan này đã phê duyệt hơn 1.000 hoạt động phối hợp với Bộ Chiến tranh và Bộ An ninh Nội địa liên quan đến việc triển khai hệ thống chống drone. FAA đang đẩy nhanh thử nghiệm, đánh giá khả năng hoạt động và mức độ an toàn của các công nghệ này trước khi đưa vào sử dụng. Với những hệ thống đã được đánh giá trước đó, quy trình xem xét có thể hoàn tất trong vòng 24 giờ.

Tháng 10 vừa qua, FAA áp dụng lệnh hạn chế bay tạm thời đối với drone không được cấp phép dọc toàn bộ tuyến biên giới Mỹ - Mexico, trong phạm vi khoảng 1,85 km về phía Bắc đường biên giới và ở độ cao tối đa 122 m. Trước đó, hồi tháng 4, FAA và Bộ Chiến tranh Mỹ đã ký thỏa thuận cho phép triển khai hệ thống chống drone sử dụng laser năng lượng cao tại khu vực biên giới phía Nam.

Theo Lầu Năm Góc, mỗi tháng có hơn 1.000 vụ xâm nhập bằng drone tại biên giới Mỹ - Mexico. Các quan chức an ninh cảnh báo các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là các băng nhóm ma túy Mexico, ngày càng sử dụng phương tiện này để vận chuyển ma túy qua biên giới và giám sát hoạt động tuần tra của lực lượng chức năng.

Việc triển khai công nghệ chống drone cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm an toàn hàng không. Hồi tháng 2, FAA từng ra lệnh tạm dừng các chuyến bay tại sân bay El Paso, bang Texas, trong 10 ngày do hệ thống laser của Bộ Chiến tranh được Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới (CBP) sử dụng khi chưa hoàn tất đánh giá an toàn. Lệnh hạn chế sau đó được dỡ bỏ khoảng 8 giờ sau khi Nhà Trắng can thiệp. Vài ngày tiếp theo, quân đội Mỹ sử dụng hệ thống laser bắn hạ một drone của CBP, khiến FAA phải mở rộng phạm vi hạn chế bay quanh khu vực Fort Hancock, bang Texas.

Trong bối cảnh drone ngày càng phổ biến và được sử dụng cho nhiều mục đích, Mỹ đang coi việc phát triển hệ thống chống drone là ưu tiên nhằm bảo vệ an ninh biên giới, cơ sở hạ tầng trọng yếu và an toàn không phận.