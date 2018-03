Mỹ tăng quân đến Syria, Nga cáo buộc vụ đầu độc điệp viên có liên quan

Moskva lo lắng về kế hoạch của Washington nhằm củng cố sự hiện diện quân sự ở Syria, các thiết bị quân sự hạng nặng được đưa đến At Tanf, nơi bố trí căn cứ quân sự của Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết.

Lính Mỹ hiện diện tại chiến trường Syria

"Vẫn có lo ngại về thông tin rằng Mỹ và các đồng minh tăng cường sự hiện diện quân sự bất hợp pháp của mình trên lãnh thổ Syria có chủ quyền. Cụ thể, các thiết bị hạng nặng được đưa đến khu vực người Mỹ tùy tiện thiết lập căn cứ gần ngôi làng At Tanf ở phía Đông Nam đất nước", bà Zakharova nói.

Một trong những căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria nằm ở At Tanf, nơi tiến hành huấn luyện và trang bị các đội vũ trang của phe đối lập Syria. Trại tị nạn Rookban nằm trong "khu vực an ninh" bên cạnh căn cứ quân sự của Mỹ tại At Tanf, được triển khai bất hợp pháp vào tháng 4/2017 lấy cớ chống khủng bố.

Nga cho rằng hành động khiêu khích xung quanh vụ Sergei Skripal và vũ khí hóa học có liên quan đến tình hình ở Syria, bà Zakharova cho biết.

Theo bà Zakharova, trong nhiều năm sợi chỉ đỏ trong tất cả các cuộc thảo luận, tiếp xúc và hội nghị của cộng đồng quốc tế về chủ đề Syria là vũ khí hóa học. Bà nhấn mạnh rằng vũ khí hóa học đã bị hủy bỏ với sự tham gia của các nước phương Tây.

"Vũ khí hóa học, như các đồng nghiệp phương Tây khẳng định, được áp dụng bởi Damascus. Nga đã nhiều lần nói rằng không phải như vậy, đó là hành động khiêu khích. Làm sao có thể giải quyết được vấn đề loại Nga ra khỏi cuộc thảo luận về vũ khí hóa học ở Trung Đông, đặc biệt là ở Syria. Điều đó rất đơn giản cứ nói rằng Nga sử dụng vũ khí hóa học, thậm chí sử dụng ở Anh", bà Zakharova nói.

