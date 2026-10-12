Mỹ tăng mạnh xuất khẩu nhiên liệu và nông sản, thực phẩm sang Cuba

Người tiêu dùng mua hàng hóa trong chợ nông sản 19B ở La Habana. (Ảnh: Ngọc Duy/TTXVN)

Trang tin Diario de Cuba dẫn báo cáo do Hội đồng Thương mại và Kinh tế Mỹ-Cuba công bố mới đây, dựa trên dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ, cho biết kim ngạch xuất khẩu nhiên liệu và các sản phẩm dầu mỏ từ Mỹ sang Cuba đã đạt mức cao kỷ lục hằng tháng trong tháng Tám/2026, với tổng giá trị đạt hơn 74,8 triệu USD.

Doanh thu tháng Tám cho thấy “dòng chảy” nhiên liệu nói trên đang tiếp tục mở rộng, sau khi đạt 61,1 triệu USD trong tháng Bảy.

Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu nhiên liệu từ Mỹ sang Cuba đã gần chạm mức 232 triệu USD.

Cùng với nhiên liệu, một báo cáo khác của Hội đồng Thương mại và Kinh tế Mỹ-Cuba cho biết, xuất khẩu nông sản từ Mỹ sang Cuba trong tháng Tám/2026 đã đạt 42,9 triệu USD, tăng mạnh 54,6% so với tháng trước đó.

Gà đông lạnh tiếp tục là mặt hàng được Cuba nhập chủ yếu, cùng với một lượng đáng kể trứng, ngô, đậu nành, sữa, phô mai và các sản phẩm chế biến khác.

Mặc dù xuất khẩu nông sản từ Mỹ sang Cuba giảm nhẹ 3,4% trong 8 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, sự phục hồi mạnh mẽ của lĩnh vực này trong tháng Tám/2026 cho thấy Cuba đang ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung trực tiếp từ Mỹ để tránh sự sụp đổ trong tiêu dùng cơ bản.

Giữa bối cảnh cuộc khủng thoảng thiếu hụt năng lượng và hàng hóa nghiêm trọng tại đảo quốc Caribe, các số liệu hải quan của Washington cho thấy Mỹ đang “củng cố vị thế” như một trong những nhà cung cấp lương thực-thực phẩm và nhiên liệu chính cho hòn đảo này./.