Mỹ tăng kiểm soát thị thực

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chính phủ nước này đã thu hồi hơn 300.000 thị thực kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1-2025, trong quá trình áp dụng những biện pháp tăng cường kiểm soát nhập cư và xử lý những trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật Mỹ.

Những trường hợp bị thu hồi thị thực liên quan đến hoạt động phạm pháp, nguy cơ đối với an toàn công cộng hoặc vi phạm quy định nhập cư như gian lận và khai báo sai sự thật. Trong số này, ít nhất 4.000 trường hợp liên quan đến hoạt động du lịch sinh con tại Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cảnh báo, chính phủ đang thu hồi thị thực với tốc độ nhanh hơn bất kỳ chính phủ nào trước đây.

Theo The Guardian, ngày 10-8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thu hồi hơn 175.000 thị thực kể từ đầu nhiệm kỳ 2 của ông Donald Trump. Đến ngày 20-10, con số đã vượt 300.000.

Trên mạng X, ông Tommy Pigott khẳng định Mỹ "không dung thứ cho những người nước ngoài cư trú bằng thị thực vi phạm pháp luật, gian lận hoặc gây tổn hại đến an ninh quốc gia”.

Cũng nằm trong động thái kiểm soát chặt dòng người nhập cư, theo Reuters, cách đây một tháng, chính phủ Mỹ chỉ đạo các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên toàn thế giới hoãn phỏng vấn cấp thị thực định cư.

Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các cơ quan đại diện ngoại giao dời lịch cho đến khi những viên chức lãnh sự hoàn thành khóa đào tạo về đánh giá nguy cơ người nộp đơn trở thành "gánh nặng xã hội".

Trước đó, Reuters từng cho biết cơ chế rà soát liên tục của Bộ Ngoại giao Mỹ áp dụng với hơn 55 triệu người nước ngoài đang có thị thực Mỹ còn hiệu lực, kể cả những người đã nhập cảnh.

Việc thu hồi thị thực không đồng nghĩa bị trục xuất ngay mà tùy tình trạng pháp lý từng cá nhân. Tuy nhiên, một số tổ chức bảo vệ quyền dân sự lo ngại chính sách này có thể ảnh hưởng thủ tục tố tụng và quyền tự do ngôn luận, đồng thời làm gia tăng phân biệt đối xử.