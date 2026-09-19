Mỹ tăng hỗ trợ tình báo cho Arab Saudi trong xung đột với Houthi

Bộ tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động quân sự của Washington tại Trung Đông, đã thành lập nhóm chuyên trách nhằm tăng cường trao đổi thông tin tình báo với Arab Saudi.

Một quan chức Mỹ giấu tên xác nhận động thái này với AFP ngày 15/9, đồng thời khẳng định Washington duy trì hợp tác an ninh với Riyadh trước các thách thức trong khu vực.

CNN trước đó dẫn lời các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, hơn 100 cố vấn quân sự Mỹ đã có mặt tại Arab Saudi. Nhiệm vụ của nhóm này gồm hỗ trợ tình báo và giúp xác định mục tiêu cho chiến dịch của Riyadh nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen.

Một quan chức Mỹ khác nói khoảng 200 binh sĩ nước này đang làm việc trong một bộ chỉ huy hỗn hợp mới thành lập.

Sự hiện diện của lực lượng Mỹ được tăng cường trong bối cảnh xuất hiện dấu hiệu Iran hỗ trợ Houthi thực hiện các cuộc tập kích nhằm vào Arab Saudi.

Washington cũng cung cấp cho Riyadh công cụ theo dõi và xác định mục tiêu theo thời gian thực, có chức năng tương tự hệ thống Maven do Lầu Năm Góc sử dụng.

Một nguồn tin cho biết, Mỹ còn chia sẻ dữ liệu địa không gian để hỗ trợ Arab Saudi đánh giá tình hình và lựa chọn mục tiêu.

Dù vậy, phạm vi hỗ trợ hiện được giới hạn. Mỹ không trực tiếp tiến hành tập kích Houthi, không tiếp dầu cho tiêm kích Arab Saudi và cũng không cung cấp những hình thức hỗ trợ chiến đấu từng xuất hiện trong các giai đoạn giao tranh trước đây.

Xung đột giữa Houthi và lực lượng chính phủ Yemen được Riyadh hậu thuẫn bắt đầu leo thang trở lại từ tháng 7.

Houthi tuyên bố áp đặt phong tỏa hàng hải đối với Arab Saudi, đồng thời nhắm vào các tàu của nước này trên biển Đỏ.

Nhóm vũ trang cũng tuyên bố đã kiểm soát một số khu vực ven biển và đảo chiến lược gần eo biển Bab el-Mandeb, bên cạnh các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng dầu khí Saudi.

Ngày 12/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Houthi đã liên hệ và đề nghị Washington không tham chiến.

Trong khi đó, Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày 15/9/2026 để bàn về tình hình khu vực. 2 bên kêu gọi bảo đảm an ninh hàng hải tại biển Đỏ và eo biển Hormuz.