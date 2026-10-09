Mỹ tăng giám sát doanh nghiệp công nghệ và đại học về nhập cư

Nhân viên tư vấn cho khách hàng tại một cửa hàng Lego ở Trung tâm mua sắm Tyson Corner, bang Virginia. Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ

Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ mở cuộc điều tra đối với 9 trường đại học hàng đầu, mở rộng chiến dịch mà chính quyền cho là nhằm ngăn chặn gian lận trong tuyển dụng lao động nước ngoài và bảo vệ việc làm cho người Mỹ.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm số người sinh ra ở nước ngoài sinh sống tại Mỹ, đồng thời hạn chế con đường để nhóm này được cấp quyền cư trú và nhập quốc tịch.

Hai động thái hôm 8/10 đánh dấu bước đi mạnh tay nhất từ trước đến nay nhằm vào các chương trình nhập cư dành cho lao động có tay nghề cao. Những biện pháp này có thể chặn một con đường phổ biến dẫn tới quyền thường trú đối với lao động công nghệ nước ngoài, đồng thời đặt một số trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Mỹ trước sự giám sát chặt chẽ hơn.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Microsoft đã cắt giảm 6.000 việc làm tại Mỹ trong năm ngoái, nhưng trong cùng thời gian vẫn được cấp 6.300 thị thực lao động tạm thời H-1B và gần 3.000 thẻ xanh cho lao động nước ngoài.

Theo dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ, Microsoft là doanh nghiệp nộp nhiều hồ sơ nhất theo chương trình PERM, tức quy trình chứng nhận lao động lâu dài. Đây là thủ tục mà phần lớn hồ sơ xin thẻ xanh diện việc làm phải trải qua. Theo quy định PERM, doanh nghiệp phải chứng minh việc tuyển dụng lao động nước ngoài sẽ không ảnh hưởng bất lợi đến tiền lương hoặc việc làm của người lao động Mỹ.

Microsoft cho biết khoảng 80% số hồ sơ xin thị thực H-1B mà công ty nộp trong năm tài chính gần nhất nhằm gia hạn hoặc thay đổi tình trạng thị thực cho nhân viên hiện tại, chứ không phải tuyển dụng lao động mới. Tháng 7 vừa qua, công ty thông báo sẽ cắt giảm 4.800 việc làm, tương đương khoảng 2,1% tổng nhân lực toàn cầu.

Bộ trưởng Lao động Mỹ Keith Sonderling cho biết, lệnh đình chỉ còn áp dụng đối với các công ty Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies và Capgemini. Kể từ năm 2009, các doanh nghiệp nói trên đã tìm cách tuyển dụng gần 3 triệu lao động nước ngoài, được phê duyệt hơn 230.000 thị thực H-1B và hơn 100.000 chứng nhận lao động lâu dài.

Theo dữ liệu nhập cư của Mỹ, Amazon.com là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động được cấp thị thực H-1B nhất trong năm tài chính 2026, tiếp theo là Tata Consultancy Services, Infosys, Apple và Microsoft. Ông Vance cho biết lệnh đình chỉ sẽ kéo dài “chừng nào còn cần thiết”. Chính quyền Mỹ muốn các doanh nghiệp thay đổi phương thức tuyển dụng.

Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ cũng cho biết 9 trường đại học, trong đó có Harvard, Yale và Stanford, sẽ bị điều tra vì những gì chính quyền Mỹ cho là việc lạm dụng thị thực dành cho người tham gia các chương trình trao đổi nhằm làm giảm tiền lương của người lao động Mỹ. Các trường còn lại trong danh sách bao gồm Đại học Brown và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).

Theo Tổng thanh tra Bộ Lao động Mỹ Anthony D’Esposito, các điều tra viên sẽ xem xét liệu ảnh hưởng từ nước ngoài, những mối quan hệ tài chính không phù hợp hoặc việc lạm dụng thị thực có làm tổn hại đến tính liêm chính của các hoạt động nghiên cứu được chính phủ liên bang tài trợ hay không.

Cuộc điều tra làm gia tăng căng thẳng trong tranh chấp kéo dài giữa chính quyền Tổng thống Trump và Đại học Harvard liên quan đến sinh viên nước ngoài. Năm ngoái, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã yêu cầu Đại học Harvard cung cấp tài liệu theo trát triệu tập, liên quan đến cáo buộc sinh viên quốc tế có hành vi sai phạm và việc trường tuân thủ luật nhập cư.