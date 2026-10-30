Mỹ tăng cường triển khai quân sự trong khi tiếp tục đàm phán với Iran

Máy bay vận tải C-5 và C-17 của Mỹ tại căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, Hàn Quốc, ngày 6/3/2026. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Mỹ đã điều ít nhất 10 máy bay vận tải quân sự tới các căn cứ không quân Ovda và Nevatim ở miền Nam Israel trong những ngày gần đây. Các máy bay chủ yếu xuất phát từ bang Texas, nơi đặt một trong những trung tâm phòng không lớn của quân đội Mỹ. Những chuyến bay được cho là nhằm bổ sung tên lửa đánh chặn và trang thiết bị phòng không, có thể liên quan đến các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến THAAD và Patriot. Washington cũng điều thêm máy bay quân sự tới Jordan, Saudi Arabia (Arập Xêút) và Qatar.

Động thái trên diễn ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin Washington đã cảnh báo một số nước Vùng Vịnh về khả năng tiến hành chiến dịch quân sự ngắn nhưng cường độ cao nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới. Một quan chức Israel cho biết hai nước đang phối hợp chặt chẽ và chuẩn bị cho các phương án mà Tổng thống Donald Trump có thể đưa ra.

Tuy nhiên, những nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt xung đột vẫn được thúc đẩy thông qua vai trò trung gian của Qatar. Ngày 30/10, một phái đoàn trung gian Qatar đã tới Tehran để tiếp tục các cuộc thảo luận nhằm thúc đẩy thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Hoạt động này được phối hợp với Washington.

Hiện hai bên vẫn bất đồng về trình tự đàm phán khi Mỹ muốn ưu tiên vấn đề hạt nhân, trong khi Iran yêu cầu Washington trước hết chấm dứt phong tỏa các cảng biển và dỡ bỏ trừng phạt xuất khẩu dầu mỏ.

Trước đó, ngày 29/10, Chủ tịch Quốc hội Iran, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán, khẳng định tiến triển thương lượng phụ thuộc vào việc Mỹ đáp ứng 7 điều kiện do Tehran đưa ra. Hãng thông tấn Tasnim cũng cho biết Iran đã nhận được thư của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gửi Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Mohsen Rezaei song chưa phản hồi.

Trên thực địa, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố 3 tàu chở dầu đã phát nổ và bốc cháy tại eo biển Hormuz sau khi đi qua những tuyến hàng hải không được Tehran cho phép. Trong khi đó, Hải quân Oman thông báo sơ tán 25 thủy thủ khỏi một tàu thương mại bị tấn công và bốc cháy ngoài khơi nước này.

Các diễn biến cho thấy Washington đang đồng thời duy trì sức ép quân sự và các kênh ngoại giao đối với Tehran, song bất đồng về điều kiện đàm phán và nguy cơ xung đột leo thang tại Hormuz tiếp tục cản trở triển vọng đạt được thỏa thuận trong ngắn hạn.