Mỹ tăng cường thực thi lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran

Theo CentCom, kể từ giữa tháng 7, lực lượng Mỹ đã buộc 135 tàu quay đầu khi tìm cách đi vào hoặc rời các cảng của Iran, đồng thời vô hiệu hóa 4 tàu thương mại tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa và phá hủy 10 tàu chở dầu có liên hệ với mạng lưới ngầm trị giá hàng tỷ USD của IRGC. CentCom khẳng định lệnh phong tỏa đã ngăn Iran xuất khẩu dầu qua khu vực bị phong tỏa.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại và xung quanh eo biển Hormuz gia tăng. Theo Gulf News, ít nhất 12 tàu đã bị tấn công trong tuần kết thúc ngày 5/10, mức cao nhất kể từ khi xung đột bắt đầu. Trung tâm Điều phối các hoạt động thương mại hàng hải của Vương quốc Anh (UKMTO) gần đây cũng thông báo một tàu chở dầu bị thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công gần khu neo đậu Sohar, trong khi một tàu khác bị trúng vật thể chưa xác định gần eo biển Hormuz.

Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 11/10 cho biết một tàu chở dầu đã trúng thủy lôi khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz, gây ra vụ nổ tại buồng máy của tàu. Theo tuyên bố của Hải quân IRGC, tàu chở dầu siêu lớn này có khả năng vận chuyển khoảng 2 triệu thùng dầu và đang tìm cách đi qua tuyến đường thủy chiến lược trong tình trạng tắt hệ thống định vị. Hải quân IRGC cho biết đây là tàu thứ ba trúng thủy lôi trên tuyến đường bị cấm tại eo biển Hormuz kể từ ngày 10/10. Tuyên bố không nêu tên con tàu, quốc tịch hoặc quốc kỳ mà tàu treo. Hải quân IRGC đồng thời nhắc lại cảnh báo rằng các tàu tắt hệ thống định vị khi đi qua eo biển này sẽ bị coi là “tàu thù địch”.

IRGC cảnh báo không nên coi thường “an ninh và các quy tắc” của tuyến đường thủy chiến lược này. Tới nay, các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột, bao gồm đề xuất gồm 7 điều kiện của Iran trong đó có điều kiện mở lại eo biển Hormuz và phản hồi của Mỹ thông qua các bên trung gian Qatar, vẫn chưa đạt tiến triển.