Mỹ tăng cường lực lượng đến Trung Đông

Tàu sân bay USS Harry S. Truman của Mỹ ở phía Bắc Biển Đỏ. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN phát

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc nối lại chiến dịch quân sự.

Theo các nguồn tin được truyền thông khu vực dẫn lại, những phương án đang được xem xét có thể bao gồm các cuộc tấn công giới hạn hoặc chiến dịch quy mô lớn hơn, nhắm vào cơ sở hạt nhân, hạ tầng và mục tiêu năng lượng của Iran. Israel nhiều khả năng cũng tham gia nếu giao tranh tái diễn.

Về triển khai lực lượng, cuối tháng 9, Mỹ điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt từ San Diego tới Trung Đông. Đây được cho là tàu sân bay thứ ba được Washington điều động tới khu vực trong đợt tăng cường hiện nay.

Mỹ cũng triển khai lực lượng đổ bộ do tàu USS Makin Island dẫn đầu, cùng hơn 2.000 lính thủy đánh bộ.

Theo các nguồn tin, đến cuối tháng 11, Mỹ có thể bố trí 3 nhóm tác chiến tàu sân bay và 2 nhóm tàu đổ bộ gần Iran. Hiện Washington có khoảng 50.000 quân nhân tại khu vực.

Dù chuẩn bị các phương án quân sự, Mỹ và Iran vẫn duy trì liên lạc thông qua trung gian, nhưng bất đồng về chương trình hạt nhân, phong tỏa hàng hải và việc mở lại eo biển Hormuz chưa được giải quyết.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance yêu cầu Iran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu uranium, trong khi Tehran coi việc Mỹ công nhận quyền làm giàu uranium của nước này là “lằn ranh đỏ”.

Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh được cho là cho thấy hoạt động gia tăng tại một số cơ sở hạt nhân Iran. Các quan chức Israel cũng cảnh báo nguy cơ giao tranh tái diễn, trong bối cảnh cả hai bên tiếp tục chuẩn bị cho những kịch bản quân sự mới.