Mỹ tăng chi phí sinh hoạt lên mức cao nhất trong 3 năm do lạm phát kéo dài

Người tiêu dùng Mỹ mua sắm tại một siêu thị ở thủ đô Washington D.C ngày 5/8/2026. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Ngày 14/10, Cơ quan An sinh Xã hội Mỹ đã công bố điều chỉnh chi phí sinh hoạt hàng năm (COLA) ở mức 3,6% dành cho người hưu trí và những người thụ hưởng khác. Mức điều chỉnh được đưa ra sau khi Chính phủ Mỹ công bố dữ liệu lạm phát tháng 9. Đây là mức điều chỉnh hàng năm lớn nhất kể từ năm 2023, xuất phát chủ yếu từ tình trạng lạm phát kéo dài ở mức cao.

Tỷ lệ điều chỉnh này được xác định dựa trên chỉ số giá tiêu dùng cho công nhân làm công ăn lương và nhân viên văn phòng tại đô thị (CPI-W), tính theo trung bình giá trị chỉ số của các tháng 7, tháng 8 và tháng 9.

Đối với một người thụ hưởng an sinh xã hội trung bình, mức COLA mới tương đương với khoản tăng thêm 75 USD mỗi tháng. Tuy nhiên, số tiền thực tế nhận được của những người hưu trí tham gia chương trình Medicare sẽ có sự chênh lệch do phí bảo hiểm Part B bao gồm chăm sóc ngoại trú thường được khấu trừ trực tiếp từ tiền trợ cấp.

Bên cạnh đó, mức thu nhập tối đa chịu thuế an sinh xã hội cũng tăng từ 184.500 USD năm 2026 lên 192.300 USD cho năm tiếp theo. Ủy ban Giám sát Medicare dự báo phí bảo hiểm Part B hàng tháng sẽ tăng thêm 6,60 USD vào năm 2027 lên mức 209,50 USD, và nếu dự báo này giữ nguyên thì hầu hết người thụ hưởng sẽ nhận được mức tăng COLA thực tế ít nhất là 3%.

Ngoài phí bảo hiểm Part B, phí bảo hiểm hàng tháng của một số danh mục thuốc theo đơn (Part D) dự kiến tăng từ 50 USD trở lên vào năm tới. Cùng với đó, chi phí sẽ tăng và quyền lợi bổ sung bị cắt giảm trong các kế hoạch sử dụng chi phí Medicare Advantage vào năm tới.

Mức điều chỉnh mới được đưa ra trong bối cảnh khảo sát của Viện Nghiên cứu Phúc lợi Nhân viên (EBRI) cho thấy chỉ còn 61% người lao động tự tin có đủ tiền sống thoải mái khi nghỉ hưu, giảm so với 72% vào năm 2021. Giám đốc Nghiên cứu Phúc lợi Tài sản Craig Copeland thuộc EBRI nhận định lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao là nguyên nhân hàng đầu khiến người hưu trí lo ngại.

Khảo sát mới từ AARP chỉ ra rằng chỉ có 23% người lớn trên 50 tuổi tin rằng mức COLA 3,5% có thể bắt kịp đà tăng giá tiêu dùng. Phó Chủ tịch Cấp cao phụ phụ trách Công việc Chính phủ Bill Sweeney thuộc AARP cho biết mức tăng COLA không đủ bù đắp chi phí thực phẩm, xăng dầu hay tiền thuê nhà tăng cao.

Các giám sát viên Cơ quan An sinh Xã hội Mỹ dự báo quỹ hưu trí sẽ cạn kiệt vào năm 2032 và quỹ kết hợp hưu trí-khuyết tật sẽ cạn kiệt vào năm 2034. Nếu Quốc hội Mỹ không hành động, việc cạn kiệt quỹ sẽ dẫn đến đợt cắt giảm tự động khoảng 22% trợ cấp hưu trí vào năm 2032. Khảo sát của AARP cho thấy nếu trợ cấp bị giảm 5%, có 46% người tham gia sẽ giảm ăn uống ở nhà hàng và 45% phải cắt giảm chi tiêu cho thực phẩm cùng các nhu yếu phẩm cơ bản.

Người dân Mỹ tại một trung tâm thương mại ở bang Virginia. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Cục Thống kê Mỹ gần đây báo cáo tỷ lệ nghèo ở người Mỹ từ 65 tuổi trở lên đã tăng lên 15,4% vào năm 2025, mức cao nhất trong tất cả các nhóm tuổi. Cơ quan An sinh Xã hội Mỹ sẽ gửi thông báo đến người thụ hưởng qua thư và trực tuyến từ đầu tháng 12, trước khi bổ sung mức COLA mới vào trợ cấp tháng 1 tới. Khoảng 21 triệu người tham gia Medicare truyền thống cũng sẽ nhận khoản thanh toán một lần 90 USD trong tháng này.

Tuy nhiên, Giám đốc Chương trình Chính sách Medicare Juliette Cubanski của KFF - một tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu về chăm sóc sức khỏe - nhận định khoản hỗ trợ 90 USD này khó có thể bao quát các chi phí thiết yếu hàng ngày như thực phẩm, xăng dầu và hóa đơn tiện ích mà người nghỉ hưu Mỹ đang phải chi trả./.