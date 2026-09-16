Mỹ tăng cấp độ trừng phạt, Ấn Độ khó xoay xở với 'bài toán Nga'

Washington thắt chặt trừng phạt Nga, quan hệ Mỹ-Ấn Độ đối mặt thử thách. (Nguồn: ANI News)

Theo đó, hàng hóa Ấn Độ nhiều khả năng phải đối mặt mức thuế quan lên tới 100% từ Mỹ, do New Delhi vẫn đang là một trong những khách hàng lớn mua dầu của Moscow.

Ấn Độ có thể đối mặt với mức thuế quan 100%

Một dự luật mới có thể trao cho Tổng thống Donald Trump quyền áp thuế lên tới 100% đối với các quốc gia mua dầu và khí đốt của Nga, điều có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến Ấn Độ, nền kinh tế châu Á đang là một trong những khách nhập khẩu năng lượng lớn của Moscow.

Theo các báo cáo truyền thông, “Đạo luật Lindsey O. Graham về trừng phạt Nga và Iran năm 2026” đã vượt qua một rào cản thủ tục quan trọng tại Hạ viện vào thứ Ba (15/9) với tỷ lệ phiếu bầu 214 - 211. Hạ viện dự kiến ​​sẽ tiến hành bỏ phiếu lần cuối vào ngày hôm nay 16/9 (giờ địa phương).

Dự luật này vốn để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với giới lãnh đạo, lĩnh vực năng lượng và quốc phòng của Nga, cũng như “đội tàu bóng tối” bị cáo buộc giúp Moscow né tránh các lệnh trừng phạt dầu mỏ – đã được Thượng viện Mỹ thông qua vào tháng trước.

Nếu được Hạ viện thông qua, dự luật sẽ được trình lên Tổng thống Trump để ký ban hành thành luật.

Các mức thuế đề xuất này nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên Moscow bằng cách nhắm vào những quốc gia tiếp tục mua năng lượng của Nga.

Hồi tháng 8/2025, Tổng thống Trump đã áp thêm mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ do các giao dịch mua dầu này, bên cạnh mức thuế đối ứng 25% đã có từ trước. Tuy nhiên, mức thuế bổ sung liên quan đến Nga đã được dỡ bỏ vào tháng 2/2026, trong khi thuế đối ứng giảm xuống còn 18% theo khuôn khổ thương mại Mỹ-Ấn.

Tuy nhiên, hiệp định thương mại song phương Mỹ-Ấn Độ mang tính bước ngoặt giữa hai nước vẫn đang bị đình trệ và chưa đạt được bước đột phá đáng kể nào.

Không chỉ đặt cược vào dầu Nga

Trong khi đó, quan hệ giữa Ấn Độ và Nga ngày càng trở nên khăng khít kể từ sau xung đột tại Ukraine nổ ra, chủ yếu nhờ vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Nga. Tuy nhiên, điều tương tự lại không diễn ra với quan hệ Ấn Độ-Mỹ dưới thời Thủ tướng Narendra Modi, do căng thẳng gia tăng liên quan việc New Delhi đã đặt nhiều kỳ vọng vào việc mua dầu của Nga.

Mới đây, Ấn Độ (ngày 10/9) còn kêu gọi đẩy nhanh quan hệ đối tác kinh tế và công nghiệp với Nga, đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương từ khoảng 60 tỷ USD hiện nay lên 100 tỷ USD, đồng thời đưa đầu tư hai chiều lên 50 tỷ USD vào năm 2030.

New Delhi xác định mở rộng xuất khẩu phi năng lượng và thu hút doanh nghiệp Nga sản xuất tại Ấn Độ là những động lực chính để hiện thực hóa mục tiêu này.

Một trọng tâm lớn mà Ấn Độ đặt ra là tái cân bằng cơ cấu thương mại, hiện nghiêng mạnh về nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Bộ trưởng Thương mại và công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal cho rằng, thương mại phi năng lượng giữa hai nước vẫn thấp hơn nhiều so với tiềm năng, trong khi Ấn Độ có dư địa lớn để tăng xuất khẩu dược phẩm, hàng kỹ thuật, hóa chất, dệt may, linh kiện ô tô, máy kéo, thực phẩm và thủy sản sang thị trường Nga.

Theo New Delhi, sự kết hợp giữa quy mô thị trường, nhân lực và năng lực sản xuất của Ấn Độ với thế mạnh công nghệ của Nga trong hàng không vũ trụ, luyện kim, năng lượng hạt nhân và khai khoáng có thể đưa quan hệ kinh tế hai nước vượt ra ngoài mô hình thương mại năng lượng truyền thống.

Mục tiêu 100 tỷ USD vào năm 2030 vì vậy không chỉ đòi hỏi tăng quy mô trao đổi, mà quan trọng hơn là đa dạng hóa thương mại, mở rộng đầu tư hai chiều và hình thành các chuỗi sản xuất chung giữa hai nền kinh tế.