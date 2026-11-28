Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết ngày 26/11, máy bay quân sự nước này đã tấn công tàu chở dầu M/V Pacific Archer treo cờ Palau tại Vịnh Oman. Con tàu được cho là đang tìm cách vượt qua vòng phong tỏa của Mỹ đối với Iran.

Lực lượng Mỹ sau đó tấn công chính xác vào phần đuôi tàu, phá hủy hệ thống động cơ. Đoạn video do CENTCOM công bố cho thấy một vụ nổ xảy ra ở đuôi tàu sau khi trúng đạn. Vụ tấn công khiến hệ thống động lực của con tàu bị vô hiệu hóa, song không gây thương vong cho thủy thủ đoàn.

Khoảnh khắc quân đội Mỹ nổ súng tấn công tàu thương mại tại vịnh Oman. (Video: @CENTCOM/X)

Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa toàn bộ các cảng biển của Iran từ giữa tháng 7. Đến nay, quân đội Mỹ đã yêu cầu 158 tàu thương mại đổi hướng thành công, đồng thời vô hiệu hóa 6 tàu không chấp hành yêu cầu.

Vụ tấn công diễn ra đúng ngày Lễ Tạ ơn tại Mỹ. Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với các binh sĩ Mỹ từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến với Iran bất cứ lúc nào.

“Chiến thắng đã nằm trong tầm tay chúng ta. Điều đó sẽ xảy ra bất cứ khi nào tôi muốn. Chúng tôi đang cố gắng tạo mọi cơ hội để họ đạt được thỏa thuận, qua đó cứu sống nhiều người. Tuy nhiên, tôi không chắc họ có nắm bắt cơ hội này hay không”, ông Trump nói.

Ông Trump nhận định Iran khó có thể chấp thuận thỏa thuận do Mỹ đưa ra. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo nếu Washington nối lại các cuộc không kích, quân đội nước này chắc chắn sẽ tấn công Pickaxe Mountain, tổ hợp ngầm nằm gần cơ sở làm giàu uranium Natanz của Iran.

Tổng thống Trump cũng ca ngợi những đóng góp của binh sĩ Mỹ trong việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cho biết quân đội Mỹ đã phóng 150 tên lửa để đánh chặn các mối đe dọa nhằm vào tàu thương mại qua eo biển Hormuz.