Mỹ tấn công Iran vào ngày trăng non?

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Giới chức cấp cao Mỹ tiết lộ rằng Tổng thống Donald Trump đã có cuộc gặp đội ngũ an ninh quốc gia hôm 5/11 để thảo luận về việc liệu có nên nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran hay không.

Theo nguồn tin, cuộc họp kể trên diễn ra tại Nhà Trắng trong hai ngày. Các cuộc tấn công có thể được nối lại vào ngày 9/11, thời điểm trăng non tại Trung Đông, nghĩa là hầu như không có ánh trăng, một điều kiện thuận lợi cho các hoạt động quân sự của quân đội Mỹ.

Hôm 5/11, ông Trump phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục rằng Washington sẽ đưa ra quyết định về việc có tiếp tục các hoạt động quân sự đối với Iram hay không.

Ông Trump nói: "Liệu chúng ta có muốn tiến xa hơn bằng các cuộc tấn công để đảm bảo chương trình hạt nhân của Iran bị xóa sổ và điều đó sẽ không bao giờ tái diễn?".

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) được cho là đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho khả năng tái khởi động các chiến dịch quy mô lớn tại Iran, nhưng hiện vẫn chưa nhận được chỉ thị mới từ Washington.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ hôm 5/11, Thủ tướng Iraq Ali Faleh Al-Zaidi cũng nhấn mạnh rằng lãnh thổ Iraq không được phép trở thành nơi tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào các quốc gia láng giềng.

Hãng tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ tiết lộ, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Roosevelt sẽ tiến vào khu vực phụ trách của CENTCOM tại Trung Đông sớm nhất là vào giữa tháng 11, hội quân cùng các tàu sân bay USS George H.W. Bush và USS George Washington. Nhóm tác chiến USS Roosevelt cùng Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 13 có tổng quân số lên tới 10.000 người.

Theo Axios,việc đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được xem là bước ngoặt đối với quyết định tiếp theo của ông Trump, đặc biệt là khả năng phát động một đợt tấn công mới nhằm vào Iran.

Nhiều nguồn tin cho rằng, chính quyền của ông Trump đang cân nhắc ba phương án: tiến hành các cuộc tấn công quân sự mới, tiếp tục siết chặt sức ép kinh tế với Tehran hoặc đạt được một thỏa thuận ngoại giao với Iran.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần, do những lo ngại mới về các cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ nhằm vào Iran, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ sớm quyết định lựa chọn thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình hay tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào những mục tiêu còn lại của Iran.