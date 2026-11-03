Mỹ tấn công hòn đảo của Iran ngay trước bầu cử giữa kỳ

Báo chí Iran đưa tin về những vụ nổ trên đảo Qeshm

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, nhiều vụ nổ đã được ghi nhận trên đảo Qeshm trong ngày 2/11. Tuy nhiên, chính quyền Iran chưa đưa ra tuyên bố chính thức.

Loạt vụ nổ xảy ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump phát tín hiệu rằng thỏa thuận với Tehran có thể nằm trong tầm tay, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy nhằm ngăn chặn xung đột tái bùng phát.

Báo Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, loạt tấn công vào Qeshm nằm trong chuỗi hoạt động quân sự bí mật mà Mỹ tiến hành trong vài tuần qua.

Cũng trong ngày 2/11, ông Trump nói rằng tiến trình đàm phán với Iran đang có tiến triển. Trước đó 1 ngày, ông viết trên Truth Social rằng thỏa thuận với Tehran “có thể đạt được” và tuyên bố Iran “muốn giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt”.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng bày tỏ lạc quan về triển vọng đàm phán.

“Chúng tôi chắc chắn đã đạt được một số tiến triển. Hãy xem liệu chúng tôi có thể đạt thêm tiến triển nữa hay không”, ông Vance nói với các phóng viên ngày 2/11.

Ông cho biết cả ông và Tổng thống Trump đều đánh giá tích cực về khả năng đạt được thỏa thuận thông qua đàm phán.

Tuần trước, ông Vance gửi thư cho người đứng đầu cơ quan an ninh Iran Mohsen Rezaei. Nhà Trắng chưa tiết lộ nội dung cụ thể. Ông Trump nói bức thư đề cập đến việc hỗ trợ Iran về “vật tư y tế và nhiều thứ khác”.

Ông Rezaei cho biết, giọng điệu của Mỹ đã thay đổi đáng kể và gọi đây là “một dấu hiệu rất tích cực”. Iran xác nhận đã nhận được thư nhưng chưa phản hồi.

Một quan chức cấp cao Iran cho biết, Tehran có thể mở lại eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày tới nếu Washington chấp thuận các điều kiện do Iran đưa ra.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định, đề xuất này thể hiện thiện chí của Tehran nhằm tiến tới thỏa thuận.

“Khả năng thực hiện kế hoạch này trong 2 ngày là một dấu hiệu nữa cho thấy cách tiếp cận thiện chí của Iran”, ông Baqaei nói.

Điều kiện Iran đưa ra bao gồm: Chấm dứt hoạt động thù địch trên tất cả các mặt trận; giải phóng tài sản của Iran đang bị phong tỏa; dỡ bỏ trừng phạt dầu mỏ; Mỹ chấm dứt phong tỏa cảng của Iran.

Trong khi đó, 2 quan chức khu vực và nguồn tin am hiểu tình hình cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang vận động Mỹ tiến hành một đợt không kích mới vào Iran, sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3/11. Tuy nhiên, Tổng thống Trump chưa cam kết hành động quân sự.

Một số đồng minh của Mỹ tại Trung Đông cảnh báo rằng việc tiếp tục tấn công Iran có thể gây bất ổn khu vực, đồng thời khiến lực lượng Houthi tại Yemen gia tăng tấn công Ả-rập Xê-út và hoạt động vận tải trên Biển Đỏ. Các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn tại Iraq cũng có thể tham chiến.

Trong bài phát biểu tại Washington ngày 2/11 - thông điệp vận động cuối cùng trước bầu cử, ông Trump hạ thấp tính nghiêm trọng của cuộc xung đột với Iran.

“Tôi không biết liệu có nên gọi đây là một cuộc chiến hay không, bởi chúng ta đã không giao tranh trong nhiều tháng”, ông nói. Ông cũng tuyên bố Mỹ đã “chiến thắng” trong cuộc xung đột với Iran.

Cuộc chiến khiến ngân sách Mỹ tiêu tốn ít nhất 47 tỷ USD. Giá dầu giảm mạnh trong ngày 2/11, khi các nỗ lực ngoại giao có dấu hiệu tiến triển.

Giá nhiên liệu tăng cao do chiến tranh đang gây sức ép lên đảng Cộng hòa của ông Trump trước cuộc bầu cử, trong bối cảnh đảng này nỗ lực duy trì quyền kiểm soát cả 2 viện Quốc hội.