Khói bốc lên tại hiện trường sau khi Mỹ tập kích đảo Qeshm. (Video: X/Current Report)

AFP dẫn lời quan chức Mỹ xác nhận máy bay chiến đấu nước này “sử dụng vũ khí chính xác để tấn công một địa điểm phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) trên đảo Qeshm”. Quan chức này cho biết hành động quân sự nhằm đáp trả “sự gây hấn của Iran nhằm vào nhân viên và tài sản của Mỹ”.

Trước đó, hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn lời một quan chức khu vực cũng đưa tin Mỹ không kích hòn đảo, song cuộc tấn công không gây ra thiệt hại đáng kể. Vụ tập kích diễn ra vài giờ sau khi IRGC tuyên bố nhắm mục tiêu vào hệ thống radar quân sự của Mỹ tại căn cứ Sheikh Isa ở Bahrain.

Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển dầu khí toàn cầu, đang trở thành tâm điểm của cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông. Quân đội Mỹ đang nỗ lực bảo vệ tàu thuyền qua lại khu vực này, trong bối cảnh Iran tìm cách phong tỏa tuyến đường thủy quan trọng trên.

Giao tranh trực diện trong cuộc chiến bắt đầu từ cuối tháng 2 phần lớn đã lắng xuống, nhưng vẫn chưa có thỏa thuận hòa bình nào được ký kết và Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran, cắt đứt xuất khẩu dầu mỏ và gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế nước này.

Dù Washington và Tehran đều chưa muốn đẩy căng thẳng đến mức tái diễn hoạt động quân sự quy mô lớn, nhưng tình hình giữa hai bên vẫn hết sức căng thẳng.

Trước đó, nhiều vụ nổ liên tiếp xảy ra khắp Bahrain khi cảnh báo qua điện thoại di động kêu gọi người dân tìm nơi an toàn. Theo Lực lượng vũ trang Bahrain, họ đã “đối đầu, đánh chặn và phá hủy một số cuộc tấn công trên không nguy hiểm của Iran... trước khi chúng có thể đạt mục tiêu”, trong khi IRGC xác nhận họ nhắm mục tiêu vào hệ thống radar do Mỹ vận hành.

“Máy bay không người lái chiến đấu thuộc IRGC thực hiện cuộc tấn công chính xác, nhắm mục tiêu vào hệ thống radar do lực lượng Mỹ vận hành tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain”, trang tin Sepah News của IRGC thông tin.

Báo cáo cũng nhấn mạnh cuộc tấn công nhằm mục đích đáp trả “vụ vi phạm không phận Iran liên tục của máy bay không người lái quân sự Mỹ”. IRGC chặn bắt và thu giữ một máy bay không người lái của Mỹ ở phía nam Qeshm.

(Nguồn: AFP)