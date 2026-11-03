Mỹ tấn công đảo Qeshm của Iran, gần eo biển Hormuz, giá dầu có phản ứng tức thì

Ảnh vệ tinh đảo Qeshm của Iran nằm ở cửa ngõ eo biển Hormuz

Theo WSJ, đây là cuộc tấn công hạn chế mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công mà Washington đã bí mật thực hiện nhằm vào Iran trong những tuần gần đây.

Cuộc tấn công diễn ra trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đề cao khả năng đạt được một thỏa thuận ngoại giao để chấm dứt xung đột kéo dài 8 tháng qua.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin, 5 tiếng nổ liên tiếp đã được nghe thấy trên đảo Qeshm - hòn đảo lớn nhất tại eo biển Hormuz, một số người dân cho biết đã nhìn thấy hai máy bay bay trên bầu trời.

Các tiếng nổ khác cũng được ghi nhận tại thành phố cảng Bandar Lengeh ở phía nam Iran.

Theo các quan chức Mỹ, các cuộc tấn công mang tính chất phòng vệ, nhằm ngăn chặn Iran tấn công tàu thương mại và bảo vệ tài sản của Mỹ trong khu vực.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắn tên lửa đất đối không vào một máy bay chiến đấu của Mỹ và chiếc máy bay này đã bắn trả để tự vệ.

Lực lượng Mỹ cho biết đã đánh chặn một tên lửa của IRGC xuất phát từ Qeshm nhằm vào tàu thương mại.

Washington đã không công bố công khai các cuộc tấn công. Một quan chức Mỹ cho biết Mỹ cố tình giữ im lặng để không phát đi tín hiệu về việc nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn.

Đảo Qeshm nằm ở cửa ngõ eo biển Hormuz, là nơi đặt một tổ hợp tên lửa ngầm lớn, một căn cứ hải quân và một nhà máy khử mặn quan trọng. Hòn đảo này từng bị Mỹ tấn công vào ngày 2-6-2026.

Cũng trong ngày 2-11, IRGC tuyên bố đã bắn hạ 3 máy bay không người lái của Mỹ gần eo biển Hormuz, gồm một UAV MQ-9 và hai UAV trinh sát MQM-170 ở phía nam đảo Qeshm bằng tác chiến điện tử.

Giá dầu đã ngay lập tức tăng trong phiên giao dịch đầu ngày 3-11 tại châu Á sau khi có báo cáo cho rằng Mỹ đã tấn công đảo Qeshm của Iran, làm dấy lên lo ngại về sự leo thang của cuộc xung đột kéo dài 8 tháng và nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu ở Trung Đông.

Lúc 01h04 GMT, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 48 cent, tương đương 0,5%, lên 105,25 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 47 cent, tương đương 0,5%, lên 96,93 USD/thùng.

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu, do đó bất kỳ hoạt động quân sự nào gần khu vực này đều có tác động trực tiếp tới thị trường năng lượng.

Theo Xinhua, France24