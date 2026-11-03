Mỹ tấn công đảo Qeshm của Iran

Mỹ được cho là đã tấn công đảo Qeshm của Iran. Ảnh: STOCK.ADOBE.COM

Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt cuộc không kích hạn chế mà Washington tiến hành trong những tuần gần đây. Các cuộc tấn công được tiến hành ở quy mô nhỏ và chủ ý giữ bí mật nhằm tránh phát đi tín hiệu rằng Mỹ có ý định nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận.

Trong khi đó, IRNA đưa tin Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắn hạ và thu giữ nguyên vẹn một số máy bay không người lái của Mỹ trên eo biển Hormuz và đảo Qeshm.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng Iran và Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Mới đây, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố Washington không có ý định tấn công Tehran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng cho biết đã đạt được “một số tiến triển” trong các cuộc tham vấn giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông Vance cũng lưu ý tình hình khó đoán định và Tổng thống Mỹ không loại trừ khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong tương lai.

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc tham vấn giữa Tehran và Washington thông qua trung gian Qatar và Pakistan đang diễn ra rất khẩn trương, đồng thời nhấn mạnh mọi việc phụ thuộc vào ý chí chính trị của Washington. Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã cho phép chính phủ nước này đàm phán với Mỹ về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch đầu ngày 3-11 đã tăng sau thông tin Mỹ tấn công đảo Qeshm. Giá dầu Brent tăng 0,5% lên mức 105,25 USD/thùng. Dầu WTI cũng tăng 0,5%, lên mức 96,93 USD/thùng. Trước đó, thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 2-11, trong khi giá dầu thô giảm hơn 7% trước những tín hiệu về khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran. Theo đó, chỉ số Dow Jones tăng 1,1%, chỉ số S&P 500 tăng 0,6%, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,6%.