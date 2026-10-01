Mỹ Tâm thông báo tin 'nóng' giữa đêm

Mỹ Tâm khiến khán giả đứng ngồi không yên

Sau những ngày khiến khán giả đứng ngồi không yên với loạt tín hiệu về concert See The Light - Day 2, đêm 30/9, Mỹ Tâm chính thức thông báo trên trang cá nhân Live Concert See The Light - Day 2 sẽ diễn ra vào ngày 21/11 tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, đặc biệt sau sức nóng mà See The Light đã tạo ra trước đó tại Hà Nội. Việc lựa chọn TP. Hồ Chí Minh làm điểm đến tiếp theo cũng khiến đêm thứ hai của live concert See The Light trở thành một trong những đêm nhạc được người hâm mộ Mỹ Tâm mong chờ vào cuối năm nay.

Live concert See The Light sẽ trở thành một trong những đêm nhạc được người hâm mộ Mỹ Tâm mong chờ vào cuối năm nay. Ảnh BTC cung cấp

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả từng tham dự See The Light tại Mỹ Đình cho biết sẵn sàng tiếp tục có mặt tại Day 2. Những người từng bỏ lỡ concert trước cũng bắt đầu lên kế hoạch để không bỏ lỡ cơ hội lần này. Hàng loạt hình ảnh đã đặt vé máy bay ngay sau khi đọc thông tin về ngày diễn ra đêm nhạc cũng được các fan thi nhau thả vào phần bình luận. Trên các diễn đàn mạng xã hội cũng bắt đầu đưa ra các bài thảo luận "săn vé Day 2", cho thấy sức nóng của Mỹ Tâm trong lòng người hâm mộ là vô cùng lớn.

Sẽ không lặp lại concert See The Light - Day 1

Theo định hướng của chương trình, Live Concert See The Light - Day 2 không đơn thuần là việc mang nguyên vẹn concert trước đó đến một địa điểm mới. Ê-kíp đang chuẩn bị những thay đổi phù hợp với không gian tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, đồng thời bổ sung nhiều yếu tố mới trong âm nhạc và phần trình diễn.

Nếu See The Light tại Hà Nội từng để lại dấu ấn với quy mô sân khấu lớn, hệ thống trình diễn được đầu tư cùng không khí của hàng chục nghìn khán giả, thì Live Concert See The Light - Day 2 tiếp tục được chuẩn bị với mục tiêu tạo nên một đêm diễn đủ khác biệt và xứng đáng với sự chờ đợi của người xem. Thông điệp được Mỹ Tâm dành cho lần trở lại này cũng rất rõ ràng: một đêm "bùng nổ tuyệt đối" dành cho Sài Gòn.

Mỹ Tâm đã có Live Concert See The Light tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) vô cùng mãn nhãn và thành công. Ảnh BTC cung cấp

Sân khấu, âm thanh, ánh sáng, các bản phối và nội dung trình diễn đang được ê-kíp chuẩn bị cho không gian mới. Bên cạnh những ca khúc đã gắn liền với Mỹ Tâm qua nhiều giai đoạn sự nghiệp, chương trình cũng hứa hẹn có thêm những tiết mục và bất ngờ dành riêng cho Live Concert See The Light - Day 2.

Đây vốn là điều được khán giả chờ đợi trong những concert của Mỹ Tâm. Không chỉ nghe lại các ca khúc quen thuộc, người xem còn chờ những bản phối mới, cách dàn dựng mới và những khoảnh khắc chỉ có thể xuất hiện trong một đêm diễn trực tiếp.

Theo ê-kíp, Live Concert See The Light - Day 2 vẫn tiếp nối tinh thần và câu chuyện của See The Light nhưng sẽ có những điều chỉnh và bổ sung để tạo nên trải nghiệm mới cho khán giả.

Không chỉ nghe lại các ca khúc quen thuộc, trong Day 2, khán giả sẽ được nghe những bản phối mới, cách dàn dựng mới và những khoảnh khắc chỉ có thể xuất hiện trong một đêm diễn trực tiếp. Ảnh BTC cung cấp

Các yếu tố từ âm nhạc, dàn dựng, sân khấu, ánh sáng đến nội dung trình diễn đều đang được tính toán dựa trên đặc điểm của địa điểm tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Điều đó cũng đồng nghĩa khán giả từng có mặt tại Live Concert See The Light Day 1 vẫn có lý do để tiếp tục đến với Live Concert See The Light - Day 2, trong khi những người lần đầu tham dự See The Light có thể trải nghiệm trọn vẹn tinh thần của concert.