Mỹ Tâm sẽ mang Live Concert 'See The Light' Day 2 đến TPHCM

Sân khấu Live Concert See The Light Day 1 trước đó của Mỹ Tâm tại Hà Nội

Thông tin này nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, đặc biệt sau sức nóng mà See The Light đã tạo ra ở Hà Nội trước đó. Việc lựa chọn TPHCM là điểm đến tiếp theo khiến đêm thứ hai của live concert trở thành một trong những đêm nhạc được khán giả mong chờ vào cuối năm nay.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả từng tham dự See The Light tại sân vận động Mỹ Đình cho biết sẵn sàng tiếp tục có mặt tại Day 2 ở TPHCM. Những người từng bỏ lỡ concert trước cũng bắt đầu lên kế hoạch để có mặt tại sự kiện lần này.

Mỹ Tâm tiếp tục được công chúng quan tâm khi công bố Live Concert “See The Light” Day 2 tại TPHCM

Với Live Concert See The Light Day 2, ê-kíp của Mỹ Tâm đang chuẩn bị những thay đổi phù hợp với không gian tổ chức tại TPHCM, đồng thời bổ sung nhiều yếu tố mới trong âm nhạc và phần trình diễn.

Nếu See The Light tại Hà Nội từng để lại dấu ấn với quy mô sân khấu lớn, hệ thống trình diễn được đầu tư cùng không khí của hàng chục ngàn khán giả, thì Day 2 tiếp tục được chuẩn bị với mục tiêu tạo nên một đêm diễn đủ khác biệt và xứng đáng với sự chờ đợi của người xem. Bên cạnh những ca khúc đã gắn liền với Mỹ Tâm qua nhiều giai đoạn sự nghiệp, chương trình hứa hẹn có thêm những tiết mục bất ngờ.