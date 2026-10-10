Mỹ tạm nới trừng phạt dầu Nga thêm 6 tháng

Tổng thống Donald Trump (trái) và Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: ndtv.com/TTXVN)

Động thái được công bố sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 9-10, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu chịu sức ép từ gián đoạn nguồn cung.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố Nga sẽ cung cấp ngay hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và thế giới, tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn trong giai đoạn sau.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Moskva còn có thể cung cấp thêm tới 3 triệu tấn trong thời gian ngắn, tùy thuộc tình hình hoạt động của các nhà máy lọc dầu Nga.

Điện Kremlin xác nhận Nga sẵn sàng cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ cho Mỹ cũng như thị trường toàn cầu, đồng thời cho rằng động thái này có thể tác động tích cực đến kinh tế thế giới. Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak cũng cho biết Moskva sẽ bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu dầu diesel ngay lập tức.

Trước đó, Nga đã gia hạn lệnh hạn chế xuất khẩu dầu diesel, nhiên liệu tàu biển và dầu khí chưng cất đến hết tháng 10 nhằm ổn định thị trường trong nước. Các biện pháp này được áp dụng trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu tăng theo mùa vụ.

Thỏa thuận được công bố khi thị trường năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran. Giới kinh doanh dầu mỏ cảnh báo lượng nhiên liệu dự trữ tại phương Tây đang suy giảm, trong khi các nước G7 đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ từ kho dự trữ khẩn cấp nhằm kiềm chế giá nhiên liệu tăng cao.