Mỹ tạm dừng toàn bộ chuyến bay vì sự cố, 14.500 chuyến bị ảnh hưởng

Máy bay đỗ tại sân bay Seattle-Tacoma hôm thứ Sáu. Ảnh: Reuters.

Chiều 13/11, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) yêu cầu tạm dừng các chuyến bay khởi hành trên toàn quốc sau khi xảy ra sự cố gián đoạn hệ thống liên lạc tại nhiều trung tâm kiểm soát không lưu. Đến cuối ngày, hơn 14.500 chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy cho biết sự cố ảnh hưởng nhiều trung tâm kiểm soát không lưu, nơi điều phối các chuyến bay ở độ cao lớn trên khắp nước Mỹ.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông nói: "Các kỹ thuật viên của FAA đang điều tra sự cố", đồng thời cho biết thêm FAA tiếp tục cập nhật tình hình khi có thêm thông tin.

FAA xác nhận các máy bay đang ở trên không vẫn được phép tiếp tục hành trình đến điểm đến. Trong khi đó, các chuyến bay quốc tế đến Mỹ sẽ được xử lý tùy theo từng trường hợp, theo WSJ.

Sự cố mất liên lạc được cho là nguyên nhân gây ra tình trạng ngừng hoạt động trên toàn quốc. Tình trạng gián đoạn này đã ảnh hưởng việc đi lại vào cuối tuần, với hàng nghìn chuyến bay bị hủy vào thứ Bảy.

Mỹ lần đầu dừng bay toàn quốc kể từ năm 2023

Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin cho phóng viên tại Nhà Trắng biết hôm 13/11 rằng chưa có dấu hiệu cho thấy sự cố là một cuộc tấn công có chủ đích.

Theo ông, thông tin ban đầu cho thấy đây là sự cố gián đoạn hệ thống viễn thông. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng chưa loại trừ khả năng xảy ra một cuộc tấn công mạng.

Hơn 11.000 chuyến bay bị hoãn hoặc hủy do lệnh tạm dừng hoạt động trên toàn quốc của FAA. Ảnh: WSJ.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1/2023 Mỹ phải ban hành lệnh tạm dừng các chuyến bay khởi hành trên toàn quốc, sau khi hệ thống máy tính quan trọng của FAA gặp sự cố. Trước đó, biện pháp này từng được áp dụng sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001.

Ông Mullin trấn an người dân rằng không có lý do gì để lo sợ cho sự an toàn của người thân, đồng thời khẳng định tình huống hiện tại không giống vụ khủng bố ngày 11/9/2001.

Lệnh tạm dừng khởi hành có hiệu lực từ 15h53 ngày 13/11 (giờ miền Đông nước Mỹ). Theo dữ liệu của FlightAware, tính đến 17h40 cùng ngày, hơn 3.300 chuyến bay nội địa đã bị hủy và gần 10.200 chuyến khác bị hoãn.

Trong khi đó, dữ liệu của công ty phân tích hàng không Cirium cho thấy khoảng 16h, vẫn còn gần 11.000 chuyến bay dự kiến khởi hành từ các sân bay Mỹ trong ngày.

Sân bay hỗn loạn

Tình trạng hỗn loạn nhanh chóng lan rộng tại các sân bay. Nhiều hành khách cho biết máy bay đang lăn bánh trên đường băng phải quay trở lại nhà ga, trong khi những người đã lên máy bay buộc phải rời khỏi khoang.

Một số chuyến bay được thông báo có thể chậm nhiều giờ. Tại những sân bay đông khách, hành khách thậm chí bị mắc kẹt trên máy bay do các cửa lên xuống đã kín chỗ.

Tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington, hoạt động di chuyển trên đường băng dường như đột ngột đình trệ vào cuối buổi chiều. Đến đầu buổi tối, sự cố viễn thông tại một số cơ sở kiểm soát không lưu của FAA đã được khắc phục, theo những nguồn tin am hiểu vấn đề.

Theo các nguồn tin thân cận, sự cố có thể liên quan mạng lưới viễn thông do L3Harris Technologies quản lý. Hệ thống này xử lý những tần số vô tuyến quan trọng mà kiểm soát viên không lưu sử dụng để liên lạc với phi công. Hiện chưa rõ sự cố có ảnh hưởng tín hiệu radar được sử dụng để duy trì khoảng cách an toàn giữa các máy bay hay không.

American Airlines huy động toàn bộ nhân viên hỗ trợ hành khách tiếp tục hành trình sau khi FAA dỡ lệnh tạm dừng bay. Ảnh: WSJ.

L3Harris chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về thông tin trên.

Các hãng hàng không cũng cảnh báo lịch trình có thể tiếp tục bị gián đoạn. United Airlines cho biết đang phối hợp với FAA và hỗ trợ hành khách đến điểm cuối hành trình sau khi sự cố được giải quyết. American Airlines dự báo hoạt động khai thác sẽ bị ảnh hưởng trong phần còn lại của ngày, tùy thuộc vào thời gian lệnh tạm dừng kéo dài.

Hãng này cho biết toàn bộ nhân viên sẽ được huy động để hỗ trợ hành khách tiếp tục hành trình sớm nhất có thể sau khi FAA dỡ bỏ lệnh tạm dừng.

Sự cố khiến nhiều hành khách phải thay đổi kế hoạch vào phút chót. John Sturino, một nhạc sĩ chơi trống, cho hay anh có nguy cơ bỏ lỡ hội nghị về nhạc cụ gõ tại Indianapolis do chuyến bay bị hoãn. Tại sân bay LaGuardia, New York, anh phải xếp hàng khoảng 30 phút tại quầy của Delta Air Lines để hủy chuyến và yêu cầu hoàn tiền.

Trong khi đó, nhiếp ảnh gia đám cưới Christian Shackton bị mắc kẹt tại LaGuardia khi chờ chuyến bay của Southwest Airlines đến Dallas để tham dự một sự kiện công việc. Người này nói may mắn tìm được chỗ ngồi tại một nhà hàng trong nhà ga trước khi tình trạng hoãn chuyến lan rộng.

Shackton mô tả sân bay lúc đó là một trải nghiệm khá đặc biệt và khuyên những hành khách đã có chỗ ngồi nên ở yên tại chỗ, bởi việc tìm chỗ nghỉ ngơi sau đó có thể trở nên khó khăn. Anh cũng cho hay chưa nhận được thông báo nào từ Southwest qua email hoặc ứng dụng của hãng.

Những năm gần đây, hệ thống kiểm soát không lưu quốc gia Mỹ liên tục gặp các sự cố liên lạc, gây gián đoạn tín hiệu vô tuyến và radar tại nhiều cơ sở của FAA.

Đầu năm 2026, hoạt động bay tại một số sân bay ở khu vực New York từng bị đình trệ sau khi một nhà thầu vô tình cắt đứt đường cáp quang tại bang New Jersey.

Những sự cố tương tự cũng từng ảnh hưởng khu vực Dallas, vùng Trung Tây phía Bắc và khu vực thành phố New York, dù phần lớn được kiểm soát trong phạm vi tương đối hẹp.