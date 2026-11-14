Mỹ tạm dừng hoạt động cất cánh trên toàn quốc, gần 7.900 chuyến bay bị chậm trong ngày

Hành khách chờ làm thủ tục tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn Anadolu ngày 14/11, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ra lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc ngày 13/11 sau khi xảy ra sự cố liên lạc ảnh hưởng đến các trung tâm kiểm soát không lưu đường dài.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết sự cố ảnh hưởng đến tất cả các Trung tâm Kiểm soát Không lưu Đường dài trên toàn quốc.

Ông Duffy tuyên bố: "Các kỹ thuật viên của FAA đang điều tra sự cố", đồng thời cho biết thêm FAA sẽ tiếp tục cập nhật tình hình khi có thêm thông tin.

Liên quan tới vụ việc, hãng tin AP dẫn thông báo của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết thêm lệnh tạm dừng hoạt động cất cánh được áp dụng "do những tình huống bất thường và vì lý do an toàn".

Lệnh tạm dừng áp dụng đối với các chuyến bay chuẩn bị khởi hành, trong khi những máy bay đang trên không vẫn có thể hạ cánh. Các chuyến bay quốc tế đến Mỹ được xem xét xử lý theo từng trường hợp.

Đây là lần đầu tiên Mỹ áp dụng lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc kể từ tháng 1/2023, khi một hệ thống máy tính quan trọng của FAA gặp trục trặc. Trước đó, biện pháp này từng được áp dụng sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Chính phủ Mỹ đang nỗ lực hiện đại hóa hệ thống công nghệ lạc hậu mà các kiểm soát viên không lưu sử dụng, kể từ khi Quốc hội phê duyệt khoản ngân sách 12,5 tỷ USD cho dự án này vào năm ngoái. Hàng km đường dây đồng cũ đã được thay thế bằng cáp quang, trong khi các hệ thống vô tuyến lạc hậu đang dần được thay thế tại các sân bay trên khắp nước Mỹ.

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều công việc phải thực hiện. Ông Duffy cho biết cần thêm 30 tỷ USD để hoàn tất quá trình hiện đại hóa và Nhà Trắng đã bắt đầu vận động Quốc hội phê duyệt khoản ngân sách này.

Máy bay tại sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK) ở New York City (Mỹ). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Chuyên gia an toàn hàng không Steve Arroyo nhận định sự cố lần này có những điểm tương đồng với vụ gián đoạn liên lạc tại một cơ sở kiểm soát không lưu ở Đông Bắc nước Mỹ hồi tháng 9, từng ảnh hưởng đến hàng trăm chuyến bay. Ông cho rằng sự cố mới có thể liên quan đến hệ thống công nghệ đã xuống cấp, nhưng nguyên nhân cụ thể vẫn đang được FAA điều tra.

Ông Arroyo, cựu phi công của hãng United Airlines nói: "Nếu không có khả năng liên lạc, dù là do những đường dây cũ đã xuống cấp hay vì bất kỳ lý do nào khác, các ông buộc phải giữ máy bay ở mặt đất. Không thể để máy bay cất cánh rồi đối mặt với nguy cơ không thể liên lạc với chúng".

Theo ông Arroyo, lệnh tạm dừng cất cánh hôm 13/11 khác với biện pháp được áp dụng sau vụ tấn công ngày 11/9, bởi các máy bay không bị yêu cầu hạ cánh ngay lập tức và nhiều khả năng phi công vẫn có thể liên lạc với các kiểm soát viên không lưu tại sân bay.

Sự cố gây gián đoạn đáng kể hoạt động hàng không Mỹ. Theo tờ The Verge, dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay FlightAware cho thấy tính đến 16 giờ 56 phút ngày 13/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ, có 7.884 chuyến bay bị chậm tại nước này. Tuy nhiên, chưa có số liệu xác nhận bao nhiêu chuyến bay trong số đó chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố liên lạc của FAA.