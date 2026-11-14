Mỹ tạm dừng hoạt động bay toàn quốc vì sự cố với mạng lưới kiểm soát không lưu

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy cho biết không phận Mỹ đã mở cửa trở lại vào lúc 8h15 ngày 14/11 (giờ Việt Nam) nhưng cảnh báo rằng các chuyến bay khởi hành sẽ được nối lại dần dần và các hãng hàng không sẽ cần thời gian để khôi phục hoạt động bình thường.

Theo ứng dụng theo dõi trực tuyến các chuyến bay FlightRadar24, hơn 6.600 chuyến bay đã bị hủy và 8.600 chuyến bị hoãn, với 1.500 chuyến khác đã bị hủy cho đến ngày 15/11. Các nhà phân tích hàng không cho biết việc ngừng hoạt động bay trên toàn quốc kéo dài bốn giờ có thể làm gián đoạn lịch trình của các hãng hàng không trong nhiều ngày.

Mỹ gặp sự cố đối với hệ thống kiểm soát không lưu khiến giới chức phải ban hành lệnh cấm bay toàn quốc - Ảnh: Reuters

Hành khách vạ vật ở sân bay Mỹ sau lệnh cấm bay - Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Duffy cho biết hàng chục nghìn hành khách bị mắc kẹt tại các sân bay trên khắp cả nước. Duffy cũng cho biết ông và Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục để thảo luận về sự cố này. Sự cố này là dấu hiệu mới nhất và rõ ràng nhất cho thấy sự quá tải của hệ thống kiểm soát không lưu Mỹ vốn đang phải đối mặt với công nghệ lỗi thời, thiết bị và các vấn đề về liên lạc, cùng với tình trạng thiếu hụt hàng nghìn kiểm soát viên.

Ông Duffy cho biết sự cố bắt đầu lúc 3h36 chiều ngày 13/11 khi các trung tâm kiểm soát không lưu gặp sự cố về hệ thống radar và liên lạc.

"Các thiết bị chuyển mạch, bộ định tuyến của chúng tôi thực sự bị quá tải dữ liệu và chúng bắt đầu gây ra sự không nhất quán trong dữ liệu từ các bộ định tuyến đó, và vì vậy chúng tôi đã phải tắt hệ thống"- ông Duffy tiết lộ đồng thời cho biết thêm rằng họ không hề mất hoàn toàn radar hoặc liên lạc và đã có thể cho hàng nghìn máy bay hạ cánh an toàn.

Ông Duffy cho biết vấn đề trước mắt đã được khắc phục và hoạt động bay đã an toàn, nhưng cảnh báo rằng cần phải có một cuộc đại tu toàn diện hệ thống kiểm soát không lưu đã lỗi thời để ngăn chặn những sự cố tương tự.