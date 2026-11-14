Mỹ tạm dừng cất cánh toàn quốc, gần 7.900 chuyến bay bị chậm

Hành khách chờ làm thủ tục tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết sự cố ảnh hưởng đến tất cả các trung tâm kiểm soát không lưu đường dài trên cả nước. FAA phải áp dụng lệnh tạm dừng vì những tình huống bất thường và lý do an toàn, đồng thời triển khai điều tra nguyên nhân.

Lệnh chỉ áp dụng đối với các chuyến bay chuẩn bị cất cánh, trong khi máy bay đang trên không vẫn được phép hạ cánh. Các chuyến bay quốc tế đến Mỹ được xử lý theo từng trường hợp.

Theo FlightAware, tính đến 16 giờ 56 ngày 13-11 (giờ miền Đông), có 7.884 chuyến bay bị chậm. Tuy nhiên, chưa xác định được bao nhiêu chuyến bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố.

Đây là lần đầu tiên Mỹ áp dụng lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc kể từ tháng 1-2023, khi hệ thống máy tính quan trọng của FAA gặp trục trặc.

Sự cố một lần nữa làm dấy lên lo ngại về hạ tầng kiểm soát không lưu lạc hậu của Mỹ. Chính phủ đang triển khai chương trình hiện đại hóa hệ thống với ngân sách ban đầu 12,5 tỷ USD. Bộ trưởng Duffy cho biết cần thêm 30 tỷ USD để hoàn tất dự án.

Một số chuyên gia nhận định hệ thống công nghệ xuống cấp có thể là nguyên nhân, song FAA vẫn đang điều tra.