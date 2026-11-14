Mỹ tạm dừng các chuyến bay trên toàn quốc vì sự cố liên lạc hàng không

Hành khách tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 13/11 đã ban hành lệnh dừng bay trên toàn quốc “do những tình huống đặc biệt” và “vì lý do an toàn."

Thông báo bất thường này, được đăng tải vào chiều 13/11 (giờ địa phương), không cung cấp thêm thông tin, ngoài việc nêu rõ “tất cả các chuyến bay khởi hành phải tiếp tục dừng tại mặt đất cho đến khi có thông báo mới."

Theo FAA, “các chuyến bay quốc tế đến sẽ được xử lý theo từng trường hợp cụ thể."

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết FAA đã ra lệnh tạm dừng mọi hoạt động cất cánh trên toàn quốc “sau khi xảy ra sự cố liên lạc ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống Trung tâm Kiểm soát Không lưu Đường dài. Ông khẳng định “đội ngũ kỹ thuật viên của FAA đang điều tra sự cố."

Các Trung tâm Kiểm soát Không lưu Đường dài là những cơ sở cấp khu vực, chịu trách nhiệm điều phối các chuyến bay di chuyển trên khắp cả nước.

Việc ban hành lệnh tạm dừng khởi hành trên toàn nước Mỹ là động thái rất hiếm khi xảy ra. Lần gần nhất lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc được ban hành là vào tháng 1/2023, khi hệ thống thông báo dành cho phi công gặp sự cố.

Sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, FAA từng ban hành lệnh tạm dừng hoạt động hàng không trên toàn quốc chưa từng có tiền lệ. Khi đó, toàn bộ hoạt động hàng không dân dụng trong không phận Mỹ bị đình chỉ và các máy bay đang ở trên không được yêu cầu hạ cánh xuống sân bay gần nhất có khả năng tiếp nhận.

Những năm gần đây, FAA liên tục phải xử lý tình trạng gián đoạn hoạt động tại các cơ sở kiểm soát không lưu do trang thiết bị xuống cấp, buộc cơ quan này phải thực hiện đợt đại tu quy mô lớn.

Kể từ năm 2025, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã xúc tiến kế hoạch nâng cấp hệ thống không lưu quốc gia thông qua một đề xuất tốn kém do Bộ trưởng Duffy dẫn dắt, trong đó, Nhà Trắng hồi tuần này đã đề nghị Quốc hội Mỹ cấp khoản ngân sách 30 tỷ USD cho dự án./.