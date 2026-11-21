Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao ngày 17/11 tiết lộ nhiều loại đạn dược được sử dụng trong Chiến dịch Cuồng nộ đã từng mang mã Echo và Foxtrot, biểu thị tình trạng hết hạn hoặc không đủ điều kiện đưa vào sử dụng thông thường.

"Rất nhiều loại đạn dược mà chúng tôi sử dụng trong chiến dịch đã được mã hóa lại. Chúng từng mang Mã Echo, Mã Foxtrot, nghĩa là đã hết hạn sử dụng", ông Hùng Cao phát biểu tại phiên điều trần phê chuẩn chức vụ trước Thượng viện Mỹ. Ông không tiết lộ chủng loại, số lượng đạn dược được phục hồi hay quy trình kiểm tra cụ thể.

Theo sổ tay hướng dẫn của Cơ quan Hậu cần Quốc phòng Mỹ (DLA), mã Echo và Foxtrot được sử dụng để phân loại trang thiết bị không đủ điều kiện khai thác thông thường, nhưng có thể được xem xét phục hồi hoặc sửa chữa trong những điều kiện nhất định.

Điều này không đồng nghĩa mọi loại đạn hết hạn đều có thể tái sử dụng an toàn.

Ông Hùng Cao ví việc tận dụng kho đạn cũ với cách bảo quản thực phẩm, cho rằng nhiều vật dụng vẫn có thể sử dụng nếu được xử lý phù hợp.

Tuy nhiên, việc tái đưa đạn dược vào biên chế đòi hỏi quy trình đánh giá kỹ thuật và an toàn nghiêm ngặt.

Tiết lộ trên xuất hiện khi các nghị sĩ Mỹ chất vấn Lầu Năm Góc về tốc độ tiêu hao vũ khí chính xác trong chiến dịch tại Iran.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Deb Fischer đặt câu hỏi về khả năng cân bằng giữa những loại vũ khí đắt tiền và các hệ thống có chi phí thấp hơn, dễ sản xuất hàng loạt.

Ông Hùng Cao cho biết Hải quân Mỹ đã nâng sản lượng tên lửa hành trình Tomahawk từ khoảng 125 quả mỗi năm lên hơn 60 quả mỗi tháng.

Đối với động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, bộ phận thiết yếu của nhiều loại tên lửa hiện đại, các quan chức đang tìm cách mở rộng nguồn cung.

Báo cáo của Tổng thanh tra Lầu Năm Góc công bố hồi tháng 9 cảnh báo lượng đạn dược tiêu hao trong chiến dịch đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt kho dự trữ chiến lược.

Điều này đặt ra thách thức đối với ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ trong việc bổ sung vũ khí, đồng thời duy trì khả năng đáp ứng các nhiệm vụ quân sự khác.