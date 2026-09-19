'Mỹ Sơn Xanh' kết nối trải nghiệm di sản với thiên nhiên

Du khách đến thăm Khu đền tháp Mỹ Sơn. Ảnh: X.H

Điểm nhấn của chương trình là tour du lịch sinh thái đưa du khách khám phá không gian xanh của thung lũng Mỹ Sơn, vườn dược liệu và các loài cây bản địa; trải nghiệm ngâm chân thảo dược, đi bộ dưới tán rừng.

Qua đó, du khách không chỉ tham quan quần thể kiến trúc đền tháp mà còn có cơ hội tiếp cận hệ sinh thái tự nhiên bao quanh Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Trong khuôn khổ chương trình còn có triển lãm ảnh về động vật hoang dã và hệ thực vật rừng Mỹ Sơn, giới thiệu sự đa dạng của hệ sinh thái, đồng thời truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường gắn với bảo tồn di sản.

Không gian văn hóa bản địa được mở rộng thông qua các hoạt động trình diễn, trải nghiệm nghề truyền thống như chuốt gốm Chăm, dệt thổ cẩm, chằm nón, điêu khắc đá.

Chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa Chăm - Kinh - Cơ Tu” giới thiệu âm nhạc, nhạc cụ, điệu múa truyền thống, qua đó thể hiện sự đa dạng và giao thoa văn hóa trên vùng đất phía nam thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó là không gian triển lãm nhạc cụ, hiện vật và tư liệu văn hóa Chăm.

Đáng chú ý, tọa đàm “Mỹ Sơn Xanh - Hành trình trải nghiệm di sản và thiên nhiên” sẽ tập trung trao đổi về mối quan hệ giữa bảo tồn di sản, gìn giữ môi trường tự nhiên và phát triển các sản phẩm, trải nghiệm du lịch bền vững.

Chuỗi hoạt động góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch tại Mỹ Sơn, đồng thời gợi mở cách tiếp cận di sản theo hướng trải nghiệm sâu, có trách nhiệm và hài hòa với cảnh quan, cộng đồng địa phương.