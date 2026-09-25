Mỹ Sơn ra mắt loạt sản phẩm du lịch trải nghiệm mới

Ba sản phẩm trải nghiệm mới

Hướng tới xây dựng điểm đến xanh, gắn bảo tồn di sản với thiên nhiên và văn hóa cộng đồng, BQL Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng) vừa đưa vào khai thác loạt sản phẩm du lịch trải nghiệm mới, từ vườn dược liệu dưới tán rừng, nghề thủ công truyền thống đến không gian trình diễn nhạc cụ và văn hóa Chăm.

Đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL, lãnh đạo BQL Mỹ Sơn cùng các đại biểu cắt băng khai trương sản phẩm du lịch mới "Mỹ Sơn xanh"

Điểm nhấn của chương trình là việc đưa vào khai thác 3 nhóm sản phẩm trải nghiệm mới: “Vườn thực vật và dược liệu dưới tán rừng Mỹ Sơn”; Không gian trình diễn và trải nghiệm nghề truyền thống; Không gian trình diễn và trưng bày nhạc cụ Chăm.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VHTTDL Đà Nẵng trải nghiệm nghề chằm nón tại không gian nghề truyền thống

Khác với hành trình tham quan chủ yếu tập trung vào hệ thống đền tháp Chăm, các sản phẩm mới được xây dựng theo hướng kết nối sâu hơn giữa giá trị DSVHTG Mỹ Sơn, văn hóa Champa với hệ sinh thái rừng đặc dụng và đa dạng sinh học của khu vực.

Qua đó, Mỹ Sơn từng bước đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian trải nghiệm của du khách và nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên gắn với bảo tồn di sản.

Du khách tìm hiểu gốm Chăm

Đây cũng là sự kiện hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 27.9.2026, hướng đến việc tăng cường kết nối giữa giá trị DSVHTG Mỹ Sơn, văn hóa Champa và hệ sinh thái rừng đặc dụng, đa dạng sinh học của khu vực.

“Múa tung tung da dá” của Khu du lịch cổng trời Đông Giang tại chương trình

Thông qua chuỗi hoạt động, Ban Quản lý từng bước hình thành thêm những trải nghiệm mới dành cho du khách, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian trải nghiệm tại Mỹ Sơn và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên gắn với bảo tồn di sản.

Hô hát bài chòi của cộng đồng cư dân tại Mỹ Sơn

Không gian giao lưu, giới thiệu của Khu Du lịch Cổng trời Đông Giang tại Mỹ Sơn

Chương trình khai trương tạo không gian giao lưu và giới thiệu sự đa dạng văn hóa gắn với hành trình trải nghiệm tại Mỹ Sơn với các hoạt động “Hô hát bài chòi vùng cộng đồng” và “Múa tung tung da dá” của Khu du lịch cổng trời Đông Giang.

Thêm trải nghiệm dưới tán rừng Mỹ Sơn

Một trong những sản phẩm mới được đưa vào khai thác là “Vườn thực vật và dược liệu dưới tán rừng Mỹ Sơn”, bố trí tại hành lang tuyến tham quan từ khu tháp K đến tháp EF.

Tour trải nghiệm “Vườn thực vật và dược liệu dưới tán rừng Mỹ Sơn”

Không gian này giới thiệu các loài cây bản địa, cây dược liệu có ý nghĩa gắn với đời sống người Chăm, đồng thời cung cấp thêm thông tin về hệ sinh thái rừng đặc dụng và đa dạng sinh học quanh khu đền tháp.

Du khách tìm hiểu thông tin về hệ sinh thái rừng đặc dụng và đa dạng sinh học quanh khu đền tháp

Một điểm nhấn khác được bố trí tại khu vực Hồ Sen – dốc tháp H, nơi hình thành không gian trình diễn và trưng bày nhạc cụ Chăm.

Không gian trưng bày và trình diễn nhạc cụ Chăm tại khu vực Hồ Sen

Du khách có thể tiếp cận các hiện vật, nhạc cụ, trang phục, hình ảnh và tư liệu văn hóa Chăm; thưởng thức dân ca Chăm, trống Ghi-năng, Paranưng, kèn Saranai và múa Chăm truyền thống. Các hoạt động tương tác cho phép khách thử chơi nhạc cụ, mặc trang phục Chăm và trực tiếp tham gia cùng nghệ nhân dân gian.

Không gian trải nghiệm nghề truyền thống

Giới thiệu nghề chằm và trang trí trên nón lá

Không gian trình diễn và trải nghiệm nghề truyền thống được ra mắt tại Khu trải nghiệm Nhà Đôi, du khách được tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm một số nghề thủ công truyền thống như chuốt gốm Chăm, dệt thổ cẩm, chằm nón lá, chế tác trầm hương, điêu khắc gỗ, điêu khắc đá...

Ra mắt sản phẩm du lịch sức khỏe “Ngâm chân thảo dược dưới tán rừng”

Không gian này đồng thời kết hợp giới thiệu sản phẩm du lịch sức khỏe “Ngâm chân thảo dược dưới tán rừng”, sử dụng nguồn dược liệu bản địa.

Ông Nguyễn Công Khiết, Giám đốc BQL Mỹ Sơn cho biết, từ chương trình “Mỹ Sơn xanh – Hành trình trải nghiệm di sản thiên nhiên”, đơn vị mong muốn mang đến một hành trình khám phá di sản mới mẻ, sinh động và giàu tính giáo dục hơn; để du khách có thể trực tiếp tìm hiểu thiên nhiên, đa dạng sinh học và hệ động, thực vật rừng phong phú của Mỹ Sơn.

Ông Nguyễn Công Khiết, Giám đốc BQL Mỹ Sơn phát biểu tại lễ khai trương

Theo ông Nguyễn Công Khiết, thông qua các sản phẩm mới, những câu chuyện về thiên nhiên Mỹ Sơn sẽ được kể trực quan, gần gũi hơn, giúp du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn giá trị của di sản, văn hóa và hệ sinh thái rừng.

“Đây không chỉ là hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái dưới tán rừng mà còn là hoạt động giáo dục môi trường sống, truyền đạt văn hóa, là một hình thức du lịch trách nhiệm để tạo nên một Mỹ Sơn xanh hơn, đẹp hơn và bền vững hơn trong tương lai”, ông Khiết nhấn mạnh.

Từ di sản văn hóa đến điểm đến xanh

Cùng với việc ra mắt các sản phẩm mới, từ ngày 25.9 đến 5.10.2026, tại Khu vườn sinh thái Mỹ Sơn diễn ra Tuần triển lãm “Thiên nhiên Mỹ Sơn”, giới thiệu khoảng 200 hình ảnh, tư liệu về động vật hoang dã, hệ thực vật rừng đặc dụng, hình ảnh từ camera bẫy ảnh và kết quả công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Mỹ Sơn; đồng thời giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu về đa dạng sinh học của thành phố Đà Nẵng.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VHTTDL Đà Nẵng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức trồng cây lưu niệm tại rừng Mỹ Sơn

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VHTTDL thành phố Đà Nẵng cho rằng “Mỹ Sơn xanh – Hành trình trải nghiệm di sản thiên nhiên” là một bước “chạm về với thiên nhiên”, giúp du khách không chỉ khám phá các giá trị đặc sắc của di sản văn hóa Chăm mà còn trải nghiệm rừng núi và hệ sinh thái gắn với không gian di sản.

Du khách tham quan khu vực vườn thực vật, tìm hiểu các loại cây dược liệu bản địa dưới tán rừng

Để phát huy hiệu quả sản phẩm và định hướng phát triển du lịch văn hóa gắn với sinh thái, bà Trương Thị Hồng Hạnh đề nghị BQL Mỹ Sơn tập trung ba nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết là tăng cường liên kết vùng, kết nối hạ tầng, giao thông và dịch vụ giữa Mỹ Sơn với Hội An, Cù Lao Chàm, Sơn Trà, vùng phía Tây thành phố, Tây Nguyên, hành lang kinh tế Đông – Tây và các điểm đến khác, từng bước hình thành các tuyến du lịch liên hoàn “di sản – biển đảo – rừng núi”.

Du khách khám phá nghề điêu khắc trên đá và gỗ tại không gian trưng bày nghề truyền thống

Cùng với đó, cần đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá trên các nền tảng số, tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành để đưa Mỹ Sơn trở thành sản phẩm du lịch sinh thái – văn hóa đặc trưng của Đà Nẵng.

Đồng thời chú trọng đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên có kiến thức về văn hóa Chăm, lịch sử di sản và hệ sinh thái tự nhiên nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách.

“Du lịch xanh phải được bắt đầu từ những hành động cụ thể. Chuỗi hoạt động ‘Mỹ Sơn xanh – Hành trình trải nghiệm di sản thiên nhiên’ hôm nay là một thông điệp đẹp về trách nhiệm của chúng ta đối với thiên nhiên và di sản”, bà Trương Thị Hồng Hạnh nhấn mạnh.

Nghệ nhân Cơ Tu từ Đông Giang tìm hiểu nghề dệt Chăm tại Mỹ Sơn

Việc đưa những giá trị tự nhiên vốn hiện hữu quanh vùng di sản vào sản phẩm du lịch cho thấy hướng mở rộng không gian trải nghiệm tại Mỹ Sơn: từ tham quan công trình kiến trúc cổ sang khám phá tổng thể văn hóa, thiên nhiên và đời sống cộng đồng.

Theo định hướng của Ban Quản lý, chương trình không chỉ là hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới năm 2026 mà còn là bước triển khai các sản phẩm dựa trên sự hài hòa giữa bảo tồn di sản, bảo vệ thiên nhiên, phát huy văn hóa cộng đồng và phát triển du lịch bền vững.

Các nghệ nhân giới thiệu văn hóa, nghệ thuật Chăm tại Mỹ Sơn

Thông qua những trải nghiệm trực tiếp, Mỹ Sơn hướng tới việc để du khách không chỉ đến tham quan các khu đền tháp, mà còn hiểu thêm về hệ sinh thái, văn hóa và con người của vùng đất di sản; từ đó lan tỏa thông điệp “Yêu di sản, yêu thiên nhiên và cùng chung tay bảo vệ môi trường sống”.

Các đại biểu, du khách tìm hiểu nghề chằm nón lá

Trong khuôn khổ chương trình, chiều cùng ngày, tọa đàm “Bảo tồn đa dạng sinh học gắn với du lịch bền vững” sẽ được tổ chức, tập trung vào hiện trạng tài nguyên rừng, hệ sinh thái, đa dạng sinh học; những khó khăn trong công tác bảo tồn cũng như kinh nghiệm và giải pháp phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ thiên nhiên, hướng đến xây dựng thương hiệu “Mỹ Sơn xanh”.