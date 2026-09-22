Mỹ Sơn hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới
Từ ngày 25-27/9, Ban quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) tổ chức chuỗi hoạt động "Mỹ Sơn Xanh" mang đến những hoạt động phong phú và thú vị cho du khách đến tham quan tại Mỹ Sơn như: Tour du lịch sinh thái, khám phá vườn dược liệu, trải nghiệm ngâm chân thảo dược và thư giãn giữa không gian xanh; Triển lãm ảnh Động vật hoang dã & Hệ thực vật rừng Mỹ Sơn, khám phá thế giới tự nhiên phong phú ẩn mình giữa đại ngàn; Không gian trình diễn nghề truyền thống, trải nghiệm chuốt gốm Chăm, dệt thổ cẩm, chằm nón, điêu khắc đá, chế tác trầm hương...;
Chương trình nghệ thuật "Sắc màu văn hóa Chăm - Kinh - Cơ Tu" với những thanh âm và điệu múa kể câu chuyện về sự đa dạng văn hóa sắc màu các dân tộc; Triển lãm nhạc cụ, hiện vật và tư liệu văn hóa Chăm, tìm hiểu những dấu ấn văn hóa đã được gìn giữ qua thời gian. Ngoài ra, còn có Tọa đàm với chủ đề "Mỹ Sơn Xanh - Hành trình Trải nghiệm Di sản và Thiên nhiên".
Ông Nguyễn Công Khiết - Giám đốc Ban quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn cho biết: Đây là một trong nhiều hoạt động của đơn vị hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới 27-9, qua đó tiếp tục kích cầu và quảng bá điểm đến du lịch Mỹ Sơn, đồng thời phục vụ du khách hướng du khách tìm hiểu và mở ra một hành trình nơi thiên nhiên và di sản cùng hòa quyện của di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/my-son-huong-ung-ngay-du-lich-the-gioi-post358278.html