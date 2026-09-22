Mỹ Sơn hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới

Mỹ Sơn luôn thu hút du khách đến tham quan và tìm hiểu các giá trị văn hóa đặc sắc.

Chương trình nghệ thuật "Sắc màu văn hóa Chăm - Kinh - Cơ Tu" với những thanh âm và điệu múa kể câu chuyện về sự đa dạng văn hóa sắc màu các dân tộc; Triển lãm nhạc cụ, hiện vật và tư liệu văn hóa Chăm, tìm hiểu những dấu ấn văn hóa đã được gìn giữ qua thời gian. Ngoài ra, còn có Tọa đàm với chủ đề "Mỹ Sơn Xanh - Hành trình Trải nghiệm Di sản và Thiên nhiên".

Ông Nguyễn Công Khiết - Giám đốc Ban quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn cho biết: Đây là một trong nhiều hoạt động của đơn vị hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới 27-9, qua đó tiếp tục kích cầu và quảng bá điểm đến du lịch Mỹ Sơn, đồng thời phục vụ du khách hướng du khách tìm hiểu và mở ra một hành trình nơi thiên nhiên và di sản cùng hòa quyện của di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.