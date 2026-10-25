Mỹ Sơn hợp tác với WWF phục hồi rừng, bảo tồn đa dạng sinh học

Một góc khu đền tháp Mỹ Sơn. Ảnh: CĐ.

Ngày 25/10, Ban Quản lý DSVH thế giới Mỹ Sơn, TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang phối hợp với Tổ chức quốc tế về WWF-Việt Nam và các chuyên gia nghiên cứu giải pháp phục hồi rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần bảo vệ bền vững quần thể di tích kiến trúc Chăm Mỹ Sơn.

Theo đó, Khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử văn hóa Mỹ Sơn có tổng diện tích hơn 1.160ha, trong đó đất lâm nghiệp chiếm hơn 1.115ha, chủ yếu là rừng đặc dụng.

Hệ sinh thái rừng bao quanh các cụm đền tháp không chỉ lưu giữ giá trị đa dạng sinh học mà còn có vai trò điều tiết dòng chảy, hạn chế xói mòn, sạt lở, góp phần bảo vệ nền móng và cảnh quan di tích.

Theo Ban Quản lý DSVH thế giới Mỹ Sơn, khu vực này đã ghi nhận 238 loài thực vật có mạch và 607 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm như tê tê Java, cu li lớn và khỉ đuôi lợn. Năm 2026, cộng đồng bảo vệ rừng Nhuận Sơn với 34 hộ dân được giao khoán quản lý, bảo vệ hơn 1.011ha rừng.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý DSVH thế giới Mỹ Sơn, WWF-Việt Nam và các chuyên gia đã trao đổi về khả năng công nhận khu vực Mỹ Sơn theo mô hình OECM, biện pháp bảo tồn hiệu quả dựa trên khu vực ngoài hệ thống khu bảo tồn. Các bên đồng thời nghiên cứu xây dựng dự án tín chỉ các-bon rừng trên diện tích hơn 1.000ha.

Trong thời gian tới, WWF dự kiến hỗ trợ Mỹ Sơn về kỹ thuật giám sát đa dạng sinh học, chuyển giao phần mềm quản lý dữ liệu và hoàn thiện hồ sơ OECM. Hai bên hướng tới xây dựng kế hoạch hợp tác trong 3 năm, kết hợp bảo tồn di sản, phục hồi hệ sinh thái rừng và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.