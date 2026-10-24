Mỹ Sơn hợp tác với WWF phục hồi rừng, bảo tồn đa dạng sinh học

Du khách tham quan Khu đền tháp Mỹ Sơn. Ảnh: X.H

Khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử văn hóa Mỹ Sơn có tổng diện tích hơn 1.160ha, trong đó đất lâm nghiệp chiếm hơn 1.115ha, chủ yếu là rừng đặc dụng. Hệ sinh thái rừng bao quanh các cụm đền tháp không chỉ có giá trị về đa dạng sinh học mà còn góp phần điều tiết dòng chảy, hạn chế xói mòn, sạt lở, bảo vệ nền móng di tích.

Theo Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, khu vực Mỹ Sơn đã ghi nhận 238 loài thực vật có mạch và 607 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm như tê tê Java, cu li lớn, khỉ đuôi lợn. Năm 2026, cộng đồng bảo vệ rừng Nhuận Sơn với 34 hộ dân được giao khoán bảo vệ hơn 1.011ha rừng.

Tại buổi làm việc, hai bên thảo luận khả năng công nhận Mỹ Sơn theo mô hình OECM (biện pháp bảo tồn hiệu quả theo khu vực ngoài hệ thống khu bảo tồn), đồng thời nghiên cứu xây dựng dự án tín chỉ các-bon rừng trên diện tích hơn 1.000ha.

Thời gian tới, WWF dự kiến hỗ trợ kỹ thuật giám sát đa dạng sinh học, chuyển giao phần mềm quản lý dữ liệu, hoàn thiện hồ sơ OECM. Các bên hướng tới xây dựng kế hoạch hợp tác giai đoạn 3 năm, kết hợp bảo tồn di sản, phục hồi hệ sinh thái và phát triển sinh kế cộng đồng.