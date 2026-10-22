Mỹ sơ tán một số nhà ngoại giao khỏi Saudi Arabia khi Houthi tấn công

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Riyadh, Saudi Arabia. Ảnh: THX/TTXVN

Động thái diễn ra khi xuất hiện thông tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét khả năng nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Saudi Arabia liên tiếp hứng đòn tấn công

Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu một số nhà ngoại giao cùng thân nhân của nhân viên chính phủ nước này rời Saudi Arabia, sau khi các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào quốc gia vùng Vịnh khiến ít nhất ba người thiệt mạng tối 21/10.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, quyết định sơ tán áp dụng đối với Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh và các cơ quan lãnh sự trực thuộc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott cho biết Washington ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn cho nhân viên và gia đình họ.

Ông Pigott nói các cuộc tấn công nhằm vào sân bay dân sự và cơ sở hạ tầng thiết yếu của lực lượng Houthi tại Yemen, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn, là nguyên nhân dẫn đến quyết định trên.

Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh từng bị hư hại nghiêm trọng khi Washington phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2. Cơ quan này duy trì hoạt động với số lượng nhân viên tối thiểu trong nhiều tháng, trước khi một số nhà ngoại giao trở lại làm việc trong những tuần gần đây.

Saudi Arabia thời gian qua liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công gây thương vong từ Houthi, trong bối cảnh xung đột giữa hai bên leo thang. Một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra tại sân bay quốc tế Riyadh, được xem là cuộc tấn công gây thiệt hại nhân mạng lớn nhất tại nước này trong nhiều năm.

Tối 21/10, Cơ quan Hàng không Dân dụng Saudi Arabia thông báo một cư dân nước này thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Fahd ở Dammam, thành phố ven Vịnh Ba Tư, gần Bahrain và Qatar. Tám người khác bị thương, trong khi sân bay chịu một số thiệt hại về cơ sở vật chất.

Dịch vụ theo dõi hàng không Flightradar24 cho biết các chuyến bay đã được chuyển hướng khỏi sân bay này sau vụ việc.

Trong một diễn biến khác, hai người thiệt mạng và hai người bị thương do mảnh vỡ rơi xuống sau khi hệ thống phòng không đánh chặn thành công một máy bay không người lái nhắm vào cơ sở dầu mỏ ở khu vực Đông Nam Saudi Arabia. Bộ Năng lượng nước này xác nhận thông tin.

Houthi chưa lập tức nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công. Tuy nhiên, sân bay và cơ sở dầu mỏ là những mục tiêu chủ yếu trong làn sóng tập kích bằng tên lửa và các loại đạn khác nhằm vào Saudi Arabia thời gian gần đây.

Mỹ bác tin rút nhân viên khỏi nhiều nước vùng Vịnh

Quyết định sơ tán một bộ phận nhân viên khỏi Saudi Arabia được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ và quốc tế đưa tin về những động thái tương tự tại một số quốc gia Trung Đông khác.

NBC và AFP cho biết gia đình của nhân viên các cơ quan ngoại giao Mỹ cũng được rút khỏi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Jordan, Qatar và Bahrain. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ những thông tin này.

Theo ông Pigott, các thông tin về việc sơ tán tại những quốc gia khác là không chính xác. Lệnh được công bố hôm 21/10 chỉ áp dụng đối với nhân viên và thân nhân của họ tại Saudi Arabia.

Trước khi chiến dịch quân sự nhằm vào Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, Washington từng yêu cầu các nhân viên không thiết yếu rời khỏi khu vực vùng Vịnh nhằm giảm thiểu rủi ro an ninh.

NBC dẫn các nguồn tin cho biết quân đội Mỹ những ngày gần đây cũng âm thầm thu hẹp sự hiện diện tại một số căn cứ ở Trung Đông. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nói với đài này rằng việc điều chuyển quân nhân là hoạt động thường xuyên nhằm tối ưu hóa khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Trong khi đó, các cuộc tấn công của Houthi làm gia tăng sức ép an ninh đối với Saudi Arabia, đồng thời đặt Washington trước nguy cơ phải điều chỉnh hiện diện quân sự và ngoại giao tại khu vực.

Cân nhắc khả năng nối lại chiến dịch nhằm vào Iran

Động thái rút nhân viên ngoại giao diễn ra khi xuất hiện thông tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét các phương án tái khởi động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Theo tờ The New York Times, Mỹ và Israel đã xây dựng kế hoạch cho một chiến dịch quân sự có thời gian ngắn nhưng cường độ cao. Thông tin được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tới Israel đầu tuần này để gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố Washington đang tìm cách vô hiệu hóa Núi Pickaxe, địa điểm có liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, ông công khai khẳng định không có ý định nối lại chiến tranh trước cuộc bầu cử ngày 3/11.

Mỹ xem xét rút nhân viên khỏi Saudi Arabia xuất hiện trong bối cảnh các cuộc tấn công của Houthi ngày càng gia tăng, trong khi những đồn đoán về khả năng Washington nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran tiếp tục làm dấy lên lo ngại về một vòng xung đột mới tại Trung Đông.

Nếu các hoạt động quân sự được nối lại, nguy cơ bất ổn có thể lan rộng ra ngoài phạm vi đối đầu trực tiếp giữa Mỹ, Israel và Iran, đặc biệt khi các cơ sở năng lượng, sân bay và những tuyến vận tải chiến lược tại vùng Vịnh tiếp tục đối mặt với nguy cơ bị tấn công.

Hiện Washington chưa công bố quyết định chính thức về việc nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Trong khi đó, việc yêu cầu một bộ phận nhân viên ngoại giao rời Saudi Arabia cho thấy những lo ngại an ninh vẫn hiện hữu, khi các cuộc tấn công trong khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.