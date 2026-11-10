Mỹ sơ tán máy bay khỏi căn cứ thứ hai tại Anh sau mối đe dọa từ Iran

Một máy bay tiếp dầu của Mỹ. Ảnh: AA/TTXVN

Động thái này diễn ra vài tuần sau một vụ việc an ninh nghi có liên quan đến Iran tại căn cứ không quân RAF Fairford, khiến Mỹ phải rút các máy bay ném bom khỏi căn cứ này.

Dẫn lời các nguồn tin, tờ Wall Street Journal (WSJ) cho biết hai máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ đang hoạt động tại căn cứ RAF Mildenhall đã được chuyển hướng sang Đức vào sáng sớm 9/11. Một số máy bay tiếp nhiên liệu khác tại căn cứ này cũng được điều chuyển đến Đức và các địa điểm khác trong ngày.

Theo WSJ, các quan chức Mỹ vẫn đang thảo luận về nguyên nhân cụ thể dẫn đến mối đe dọa nhằm vào căn cứ RAF Mildenhall. Tờ báo cũng cho biết Mỹ đã nâng mức cảnh báo an ninh tại hai căn cứ RAF Mildenhall và RAF Lakenheath lên cấp FPCON Charlie.

FPCON Charlie (Điều kiện Bảo vệ Lực lượng cấp Charlie) là mức cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống bảo vệ lực lượng của Bộ Quốc phòng Mỹ, được áp dụng khi thông tin tình báo cho thấy khả năng xảy ra một hình thức tấn công khủng bố.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Chúng tôi thường không bình luận về hoạt động của các quốc gia khác. Các máy bay và khí tài khác vẫn thường xuyên di chuyển tùy theo yêu cầu tác chiến”.

Trong khi đó, người phát ngôn Không quân Mỹ từ chối cung cấp thông tin chi tiết về việc điều chuyển khí tài, song cho biết máy bay Mỹ thường xuyên được luân chuyển giữa các cơ sở và địa điểm hoạt động vì nhiều lý do khác nhau. Hãng tin Reuters cho biết chưa thể liên lạc ngay với Không quân Mỹ. Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ cũng chưa phản hồi các đề nghị bình luận được gửi ngoài giờ hành chính.

Trước đó, hồi tháng 9, 5 người đàn ông Anh đã bị bắt bên ngoài căn cứ RAF Fairford, ở Tây Nam nước Anh, liên quan đến một vụ việc an ninh. Hai người khác cũng bị bắt sau đó với cáo buộc hỗ trợ hoạt động tình báo của Iran.

Vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, trong bối cảnh những lo ngại về nguy cơ an ninh đối với các nước phương Tây gia tăng do căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Sau sự việc, Mỹ đã quyết định rút các máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ RAF Fairford vì lý do an ninh.

Căn cứ RAF Fairford từng được các máy bay ném bom Mỹ sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết các hoạt động tại căn cứ này nhiều khả năng đã được điều phối từ Iran.

Đại sứ Iran tại Anh đã bác bỏ cáo buộc cho rằng Tehran liên quan đến bất kỳ âm mưu nào nhằm vào căn cứ RAF Fairford. Tuy nhiên, hồi tháng 7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố RAF Fairford, cũng như bất kỳ căn cứ nào khác được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, đều là những mục tiêu hợp pháp.