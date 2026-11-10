Mỹ sơ tán máy bay khỏi căn cứ ở Anh do mối đe dọa từ Iran

Máy bay tiếp nhiên liệu trên không. Ảnh: Military Watch

Động thái này diễn ra vài tuần sau khi Washington rút các máy bay ném bom khỏi căn cứ không quân Fairford do một sự cố an ninh tình nghi là có liên quan đến Iran.

Tờ Wall Street Journal dẫn một số nguồn tin am hiểu vấn đề cho hay, 2 máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ đang hoạt động tại căn cứ quân sự Mildenhall đã chuyển hướng sang Đức vào ngày 9/11. Một số máy bay tiếp nhiên liệu khác tại căn cứ này cũng được điều chuyển đến Đức và những địa điểm khác vào cuối ngày.

Theo các báo cáo, giới chức Mỹ vẫn đang thảo luận về bản chất chính xác của mối đe dọa nhằm vào căn cứ Mildenhall. Một quan chức Mỹ am hiểu vấn đề cho biết Washington đã nâng mức cảnh báo an ninh tại hai căn cứ Mildenhall và Lakenheath lên tới cấp độ phòng vệ cao thứ 2 trong hệ thống an ninh của Bộ Chiến tranh Mỹ. Cấp độ này được áp dụng khi thông tin tình báo cho thấy có khả năng xảy ra hành động khủng bố.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Chúng tôi thường không bình luận về hoạt động của các quốc gia khác. Máy bay và những khí tài khác thường xuyên được điều chuyển giữa các địa điểm tùy theo yêu cầu tác chiến”.

Phát ngôn viên của Không quân Mỹ từ chối cung cấp thông tin chi tiết về việc điều chuyển các phương tiện quân sự, nhưng lưu ý máy bay của nước này thường xuyên luân chuyển giữa các căn cứ và địa điểm hoạt động vì nhiều lý do khác nhau.

Hồi tháng 9, có 5 nam giới bị bắt bên ngoài căn cứ không quân Fairford ở phía tây nam nước Anh liên quan đến một sự cố an ninh. Hai người khác sau đó cũng bị bắt với cáo buộc hỗ trợ tình báo Iran.