Mỹ sở hữu hai loại bom lớn với sức mạnh khác biệt

Trong kho vũ khí của Mỹ, GBU-43/B MOAB và GBU-57 MOP thường được nhắc đến khi nói về những quả bom có kích thước đặc biệt lớn.

Tuy nhiên, điểm khác biệt quan trọng nhất giữa chúng không đơn thuần nằm ở khối lượng mà ở nhiệm vụ được thiết kế để thực hiện.

MOAB nặng gần 9,8 tấn, dài khoảng 9,17 m và chứa khoảng 8,5 tấn thuốc nổ. Vũ khí được phát triển để tạo ra sóng nổ mạnh trên diện rộng, phù hợp với những mục tiêu như khu vực tập trung lực lượng, vị trí phòng thủ hoặc hệ thống hang động.

Bom sử dụng hệ thống dẫn đường GPS và được triển khai từ máy bay vận tải quân sự phù hợp.

Trong khi đó, GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, thường được gọi là MOP, nặng khoảng 13,6 tấn.

Đây là loại bom xuyên phá được phát triển để tấn công các công trình nằm sâu dưới lòng đất hoặc được bảo vệ bởi nhiều lớp vật liệu kiên cố.

Thiết kế của MOP ưu tiên khả năng xuyên phá trước khi kích nổ, thay vì tạo ra vụ nổ diện rộng ngay trên bề mặt.

Sự khác biệt này khiến hai loại bom không thể được so sánh chỉ bằng lượng thuốc nổ. Một vũ khí có thể tạo ra sóng nổ mạnh hơn trên mặt đất nhưng không nhất thiết hiệu quả hơn trước công trình ngầm.

Ngược lại, bom xuyên phá có thể phù hợp với mục tiêu kiên cố dù lượng thuốc nổ nhỏ hơn.

Phương tiện triển khai cũng khác nhau. MOAB được thiết kế để thả từ máy bay vận tải đặc biệt như MC-130.

GBU-57 cần nền tảng có khả năng mang loại bom nặng này và đã được tích hợp trên oanh tạc cơ chiến lược B-2 Spirit của Mỹ.

Trong kịch bản Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân Iran, lựa chọn vũ khí sẽ phụ thuộc vào mục tiêu cụ thể và mức độ bảo vệ của công trình.

MOAB có thể được cân nhắc đối với mục tiêu diện rộng, nhưng không thể thay thế trực tiếp MOP khi nhiệm vụ đòi hỏi xuyên phá sâu.

Hai loại bom cho thấy sức mạnh không quân hiện đại không chỉ phụ thuộc vào kích thước vũ khí, mà còn vào khả năng lựa chọn đúng loại vũ khí cho từng nhiệm vụ.