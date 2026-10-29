Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm thấp nhất kể từ giữa tháng 7

Nhân viên quét dọn làm việc tại New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 29/10, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 24/10 giảm 1.000 đơn so với mức 195.000 đơn đã được điều chỉnh của tuần trước đó.

Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trung bình trong bốn tuần, chỉ số giúp loại bỏ những biến động ngắn hạn và phản ánh rõ hơn xu hướng thị trường lao động, giảm xuống còn 196.750 đơn.

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu được xem là một trong những thước đo quan trọng về tình trạng sa thải lao động tại Mỹ. Chỉ số này thường được các nhà kinh tế và giới đầu tư theo dõi sát sao nhằm đánh giá sức khỏe của thị trường việc làm cũng như triển vọng tăng trưởng kinh tế.

Từ đầu năm 2026 đến nay, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ liên tục duy trì ở mức thấp, chưa có tuần nào vượt ngưỡng 230.000 đơn. Đáng chú ý, trong 7 tuần liên tiếp gần đây, số đơn xin trợ cấp đều ở mức 200.000 hoặc thấp hơn.

Diễn biến này cho thấy phần lớn doanh nghiệp Mỹ vẫn có xu hướng giữ chân người lao động, ngay cả khi hoạt động tuyển dụng mới chưa thực sự khởi sắc.

Theo các số liệu được công bố, tính từ đầu năm nay, các nhà tuyển dụng Mỹ, bao gồm các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận, đã tạo thêm trung bình 68.000 việc làm mỗi tháng, riêng tháng 9, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm, thấp hơn kỳ vọng.

Dù vậy, con số này vẫn cho thấy thị trường lao động Mỹ cải thiện so với năm 2025, khi số việc làm mới chỉ tạo ra trung bình đạt 9.700 mỗi tháng, giai đoạn mà lãi suất cao cùng các chính sách thương mại khó đoán định của Tổng thống Donald Trump đã gây trở ngại cho hoạt động tuyển dụng.

Năm 2026, nền kinh tế Mỹ tiếp tục được hỗ trợ bởi sức chi tiêu tương đối bền bỉ của người tiêu dùng, bất chấp áp lực giá cả và chi phí sinh hoạt. Bên cạnh đó, làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu và phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ, đã trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Báo cáo việc làm tháng 10, dự kiến được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 6/11, sẽ là một trong những chỉ số quan trọng giúp đánh giá rõ hơn tình trạng thị trường lao động. Theo cuộc khảo sát các chuyên gia kinh tế do công ty dữ liệu FactSet thực hiện, nền kinh tế Mỹ được dự báo tạo thêm khoảng 55.000 việc làm trong tháng 10, cao hơn mức 29.000 việc làm ghi nhận trong tháng trước.

Diễn biến thị trường việc làm cũng sẽ là một trong những yếu tố được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo dõi khi cân nhắc các bước điều chỉnh chính sách tiền tệ trong những tháng cuối năm, bên cạnh mục tiêu kiểm soát lạm phát và duy trì tăng trưởng kinh tế.