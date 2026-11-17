Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/11 đã có động thái hạn chế khả năng các công ty nước ngoài truy cập từ xa vào những chip máy tính trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất, điều được xem là một lỗ hổng mà nhiều người tại Washington cho rằng đã tạo điều kiện cho các công ty này lách các quy định kiểm soát xuất khẩu của liên bang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo tờ The Washington Post, các công ty nước ngoài nhìn chung bị cấm mua trực tiếp những dòng chip tiên tiến nhất do Nvidia sản xuất. Tuy nhiên, nhiều công ty đã tìm cách né tránh hạn chế này bằng cách thuê năng lực tính toán từ các trung tâm dữ liệu đặt ở nước ngoài.

Quy định mới cho thấy rõ sự đối đầu gay gắt trong nội bộ các cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Donald Trump về vấn đề này. Đây là cuộc đấu tranh ngầm giữa hai mục tiêu: bảo đảm an ninh quốc gia và thúc đẩy sự bùng nổ của ngành AI – lĩnh vực đang góp phần tạo nền tảng cho nền kinh tế Mỹ.

Quy định do Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) của Bộ Thương mại Mỹ ban hành. Đây là nơi phụ trách nhiều vấn đề, trong đó có danh sách đen thương mại của Mỹ đối với các cá nhân hoặc tổ chức bị coi là mối nguy đối với an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, quy định này được soạn thảo “theo chỉ đạo và dưới sự chỉ đạo trực tiếp” của Bộ Tài chính và Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) – hai bộ phận trong chính quyền có lập trường cứng rắn hơn trong việc ngăn chặn các công ty nước ngoài tiếp cận chip Nvidia được sử dụng để huấn luyện những hệ thống AI mạnh mẽ.

Quy định tạm thời cuối cùng được ban hành ngày 16/11 bao gồm các hạn chế xuất khẩu chip sang những quốc gia bị đánh giá có rủi ro cao. Các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài cung cấp từ xa “khối lượng năng lực tính toán đáng kể” cho các công ty có trụ sở tại những quốc gia chịu các quy định hạn chế về vũ khí của Mỹ, sẽ phải thực hiện quy trình thẩm định kỹ lưỡng đối với khách hàng.

Tuy nhiên, các công ty có trụ sở tại Mỹ phần lớn được miễn trừ quy định này. Biện pháp trên dự kiến có hiệu lực sau 90 ngày.