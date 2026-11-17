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Theo quy định mới, Mỹ sẽ tăng cường giám sát hoạt động xuất khẩu các dòng chip AI tiên tiến tới các trung tâm dữ liệu đặt ngoài Trung Quốc, đặc biệt tại Malaysia và Thái Lan.

Washington lo ngại các doanh nghiệp Trung Quốc có thể sử dụng hạ tầng điện toán ở nước ngoài để tiếp cận năng lực xử lý dựa trên công nghệ Mỹ phục vụ phát triển và huấn luyện các mô hình AI.

Quy định này tiếp tục mở rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn mà Mỹ đã triển khai trong những năm gần đây nhằm hạn chế Trung Quốc tiếp cận các công nghệ được coi là có ý nghĩa chiến lược và tiềm năng ứng dụng quân sự.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, các công ty tại Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Brazil sẽ phải xin giấy phép khi muốn tiếp cận hoặc nhập khẩu một số loại chip AI tiên tiến có nguồn gốc từ Mỹ.

Washington cho rằng đây là những địa điểm có nguy cơ cao về việc tái xuất hoặc chuyển hướng trái phép các sản phẩm công nghệ sang Trung Quốc.

Mỹ đang tập trung vào các kẽ hở trong chuỗi cung ứng toàn cầu, thay vì chỉ áp đặt các hạn chế trực tiếp đối với Trung Quốc.

Washington cho rằng việc sử dụng trung tâm dữ liệu ở nước ngoài có thể cho phép các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận năng lực tính toán tiên tiến mà không cần nhập khẩu trực tiếp phần cứng.

Cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung Quốc tiếp tục gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn. Washington tìm cách duy trì lợi thế công nghệ, trong khi Bắc Kinh đang đẩy mạnh đầu tư để phát triển ngành bán dẫn trong nước và giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài.

Các quy định mới dự kiến sẽ ảnh hưởng tới các doanh nghiệp công nghệ và trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á, khu vực đang nổi lên như một điểm đến quan trọng của dòng vốn đầu tư vào hạ tầng điện toán và AI toàn cầu.

Theo CNA