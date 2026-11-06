Mỹ siết hoạt động cho thuê chip AI sang Trung Quốc

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Mỹ đang mở rộng các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn Trung Quốc tiếp cận chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, không chỉ thông qua xuất khẩu trực tiếp mà còn cả hình thức thuê năng lực tính toán từ các trung tâm dữ liệu đặt ở nước thứ ba. Động thái này có thể làm gia tăng sức ép đối với chuỗi cung ứng điện toán đám mây và bán dẫn toàn cầu.

Báo Seoul Shinmun ngày 6/11 dẫn thông tin từ Financial Times cho biết tập đoàn công nghệ Oracle của Mỹ đã hủy hợp đồng trị giá 7 tỷ USD với Tencent của Trung Quốc về việc cho thuê chip AI.

Theo kế hoạch ban đầu, Oracle dự kiến cung cấp tối đa 100.000 chip AI tiên tiến cho Tencent trong thời hạn 5 năm, thông qua các trung tâm dữ liệu tại một số nước Đông Nam Á. Tuy nhiên, hợp đồng đã không được triển khai sau khi giới chức Mỹ bày tỏ quan ngại về thỏa thuận này.

Trước đó, Nvidia cũng được cho là yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây ở nước ngoài bảo đảm ít nhất 51% dịch vụ theo các hợp đồng mới dành cho khách hàng ngoài Trung Quốc.

Điều kiện này được cho là không áp dụng hồi tố đối với những hợp đồng đã ký. Nếu được thực hiện rộng rãi, biện pháp trên có thể gây khó khăn cho các trung tâm dữ liệu phụ thuộc nhiều vào khách hàng Trung Quốc.

Do bị hạn chế nhập khẩu trực tiếp chip tiên tiến của Mỹ, một số doanh nghiệp Trung Quốc đã chuyển sang thuê năng lực xử lý tại các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài, trong đó có các cơ sở tại Đông Nam Á. ByteDance và Alibaba cũng được cho là sử dụng phương thức này để phục vụ hoạt động phát triển và huấn luyện mô hình AI.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc đang thúc đẩy sử dụng chip nội địa. Financial Times dẫn nguồn tin cho biết một số quan chức tỉnh Quảng Đông đã làm việc với Tencent, đề nghị doanh nghiệp này hỗ trợ các nhà sản xuất bán dẫn trong nước.

Tuy nhiên, khả năng đáp ứng nhu cầu huấn luyện những mô hình AI hiệu năng cao bằng chip nội địa vẫn là thách thức đối với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Giới phân tích nhận định cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung có thể tiếp tục gia tăng, trong bối cảnh các biện pháp kiểm soát đang mở rộng từ hoạt động mua bán phần cứng sang cả quyền tiếp cận năng lực tính toán ở nước ngoài.

Diễn biến này đặt ra thách thức mới đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đám mây và các trung tâm dữ liệu tại những thị trường trung chuyển, trong đó có Đông Nam Á./.