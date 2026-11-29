Video về chip AI của Nvidia tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES ở Las Vegas, Nevada, Mỹ, ngày 5/1/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Các nhà phân phối chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia đang siết chặt việc cung cấp sản phẩm cho các doanh nghiệp điện toán đám mây có khách hàng tại Trung Quốc, trong bối cảnh Mỹ mở rộng kiểm soát từ hoạt động xuất khẩu bán dẫn sang cả việc tiếp cận từ xa năng lực tính toán AI.

Động thái này có thể thu hẹp thêm khả năng tiếp cận công nghệ AI tiên tiến của Trung Quốc, ngay cả khi các doanh nghiệp nước này không trực tiếp mua chip.

Báo Seoul Economic Daily ngày 29/11 dẫn thông tin từ CNBC cho biết một số nhà phân phối đã thông báo với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện toán đám mây thế hệ mới (neocloud) rằng họ sẽ không bán chip đồ họa (GPU) của Nvidia nếu số chip này được sử dụng để cho khách hàng Trung Quốc thuê năng lực tính toán, kể cả khi chỉ một phần công suất được cung cấp cho thị trường này.

Neocloud là mô hình doanh nghiệp đầu tư hệ thống GPU hiệu năng cao, sau đó cho khách hàng thuê năng lực tính toán phục vụ các ứng dụng AI. Mô hình này ngày càng có vai trò quan trọng khi nhiều doanh nghiệp cần tiếp cận hạ tầng tính toán lớn nhưng không muốn tự đầu tư hệ thống máy chủ đắt đỏ.

Theo báo Seoul Economic Daily, cách tiếp cận của các nhà phân phối thậm chí nghiêm ngặt hơn hướng dẫn nội bộ trước đó của Nvidia.

Theo hướng dẫn này, hãng không bán chip cho những khách hàng cho doanh nghiệp Trung Quốc thuê trên 50% tổng năng lực GPU.

Trong khi đó, các nhà phân phối được cho là áp dụng nguyên tắc không cung cấp chip nếu khách hàng có bất kỳ hoạt động cho thuê năng lực tính toán nào phục vụ doanh nghiệp Trung Quốc.

Động thái trên diễn ra sau khi Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ ngày 16/11 công bố quy định tạm thời về kiểm soát xuất khẩu, có hiệu lực từ ngày 19/11.

Quy định đặt ra các điều kiện cấp phép nghiêm ngặt đối với việc cung cấp từ xa một số loại chip AI tiên tiến cho các đối tượng có liên hệ với Trung Quốc.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết các biện pháp này nhằm ngăn chặn hành vi né tránh kiểm soát, trong đó có việc chuyển chip qua nước thứ ba hoặc sử dụng trung tâm dữ liệu đặt ở nước ngoài để cung cấp năng lực tính toán cho doanh nghiệp Trung Quốc.

Tác động đã bắt đầu phản ánh trên thị trường. Một số dòng GPU khan hiếm, trong đó có B300, được đưa trở lại thị trường bán lại khi các nhà vận hành dịch vụ điện toán đám mây không thể tiếp tục thực hiện một số hợp đồng hướng tới khách hàng Trung Quốc.

Diễn biến trên cho thấy cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung đang mở rộng sang kiểm soát hạ tầng và dịch vụ tính toán, thay vì chỉ tập trung vào việc mua bán chip.

Việc siết chặt mạng lưới phân phối và cho thuê GPU có thể làm tăng chi phí tiếp cận năng lực tính toán AI của các doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời đặt thêm áp lực tuân thủ đối với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và trung tâm dữ liệu tại các thị trường thứ ba./.