Đối với sinh viên thuộc khối ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), mức phí gia hạn chương trình này dự kiến tăng thêm 30.000 USD. Nếu chi phí này bị chuyển sang cho sinh viên, số lượng du học sinh đến Mỹ dự báo sẽ giảm mạnh trong thời gian tới. Trước đó, tỷ lệ nhập học của sinh viên quốc tế tại Mỹ trong mùa thu năm nay đã ghi nhận mức giảm 15%.

Nhiều trường đại học và tổ chức doanh nghiệp Mỹ đã lên tiếng phản đối gay gắt các quy định mới trong khi nhiều sinh viên quốc tế cho biết gia đình không thể chi trả mức phí mới để được cấp phép làm việc.

Phòng Thương mại Mỹ cùng các tập đoàn công nghệ như Apple và Meta cũng khẳng định chính sách mới sẽ gây khó khăn cho các nhà tuyển dụng trong việc thu hút nhân tài.