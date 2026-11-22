Khuôn viên Đại học Harvard ở Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo các đề xuất mới từ Chính phủ Mỹ, các trường đại học có thể phải gánh khoản phí ít nhất 70.000 USD cho mỗi trường hợp sinh viên quốc tế tham gia Chương trình thực tập tùy chọn (OPT) sau khi tốt nghiệp.

Đối với sinh viên thuộc khối ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), mức phí gia hạn chương trình này dự kiến tăng thêm 30.000 USD. Nếu chi phí này bị chuyển sang cho sinh viên, số lượng du học sinh đến Mỹ dự báo sẽ giảm mạnh trong thời gian tới. Trước đó, tỷ lệ nhập học của sinh viên quốc tế tại Mỹ trong mùa thu năm nay đã ghi nhận mức giảm 15%.

Nhiều trường đại học và tổ chức doanh nghiệp Mỹ đã lên tiếng phản đối gay gắt các quy định mới. Phó Giám đốc phụ trách đối ngoại toàn cầu Dennis Galvan của Đại học Oregon cho biết số lượng sinh viên quốc tế tại trường đã giảm 14% so với năm 2024. Theo ông Dennis Galvan, chương trình OPT là một trong những yếu tố thu hút sinh viên quốc tế hàng đầu, nhưng nhà trường khó có thể gánh vác nổi mức phí mới.

Nhiều sinh viên quốc tế cho biết gia đình không thể chi trả mức phí 70.000 USD để được cấp phép làm việc. Trong khi đó, Phòng Thương mại Mỹ cùng các tập đoàn công nghệ như Apple và Meta cũng khẳng định chính sách mới sẽ gây khó khăn cho các nhà tuyển dụng trong việc thu hút nhân tài.

Không chỉ nhằm vào Chương trình thực tập tùy chọn (OPT), chính quyền Tổng thống Donald Trump còn đang áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với nhóm đối tượng sinh viên quốc tế. Hồi tháng 8, chính quyền Tổng thống Trump đã đề xuất mức phí 103.265 USD đối với thị thực lao động H-1B. Đến tháng 9, các quan chức liên bang tiếp tục đề xuất hủy bỏ thời gian ân hạn 60 ngày đối với người sở hữu thị thực H-1B sau khi mất việc, khiến nhóm đối tượng này đối mặt với nguy cơ bị trục xuất ngay lập tức.

Cựu quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ Daniel Delgado đánh giá Chính phủ Mỹ đang từng bước cụ thể hóa các tuyên bố cứng rắn thành chính sách chính thức. Các biện pháp điều chỉnh này nhằm bảo vệ lao động trong nước và duy trì bản sắc quốc gia.

Các chính sách mới của Nhà Trắng đang gặp phải sự phản kháng pháp lý mạnh mẽ từ phía các tổ chức giáo dục. Giám đốc Miriam Feldblum của Liên minh lãnh đạo đại học về di dân và giáo dục đại học cho biết tổ chức này đã nộp đơn kiện chính quyền liên bang. Ngày 16/11, một thẩm phán liên bang đã hủy bỏ quy định giới hạn thời gian lưu trú của sinh viên. Đến ngày 17/11, tòa án liên bang tiếp tục tạm dừng quy định hạn chế Chương trình thực tập theo khóa học (CPT).

Dù vậy, những người ủng hộ chính sách của Chính phủ Mỹ vẫn đánh giá cao nỗ lực ưu tiên lao động bản địa. Giám đốc điều hành Mark Krikorian của Trung tâm nghiên cứu di dân cho rằng đây là bước đi tích cực và cần thiết. Người phát ngôn Nhà Trắng Lauren Bis khẳng định Mỹ không thiếu nguồn nhân lực trong nước để phát triển lực lượng lao động.