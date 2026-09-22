Mỹ sẽ trừng phạt mạng lưới hàng không Iran

Mỹ gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran trong bối cảnh xung đột tại khu vực tiếp tục gây gián đoạn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Trả lời CNBC ngày 22-9, ông Bessent cho biết các hãng hàng không Iran sẽ bị loại khỏi hệ thống tài chính Mỹ. Theo ông, các trung tâm trung chuyển quốc tế phục vụ máy bay Iran có thể bị cắt khỏi hệ thống ngân hàng Mỹ, trong khi các nhà khai thác nước ngoài cung cấp nhiên liệu, dịch vụ sân bay hoặc bán vé cho các hãng hàng không Iran có nguy cơ bị hạn chế tiếp cận hệ thống thanh toán bằng USD.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ đồng thời cảnh báo các bên thứ ba hỗ trợ Tehran, cho biết Washington đã xác định một số trung gian tài chính bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch với Iran và đang tìm cách ngăn chặn những hoạt động này.

Ông Bessent không tiết lộ các biện pháp gây sức ép sẽ kéo dài bao lâu, nhưng mô tả mức độ hiện nay là chưa từng có tiền lệ. Các quan chức Iran chưa đưa ra phản hồi công khai về những hạn chế hàng không mà Washington dự kiến áp dụng.

Động thái trên nằm trong chiến dịch gia tăng sức ép kinh tế của Mỹ đối với Iran, trong bối cảnh xung đột tại khu vực tiếp tục gây gián đoạn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và tạo thêm sức ép đối với các tuyến thương mại, vận tải và tài chính của Tehran.

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