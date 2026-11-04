Mỹ sẽ sớm chấm dứt thỏa thuận viện trợ an ninh 10 năm với Israel

Chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ sớm chấm dứt thỏa thuận hỗ trợ an ninh kéo dài 10 năm với Israel, dừng cấp khoản ngân sách trị giá 3,8 tỷ USD hàng năm cho chính quyền Tel Aviv.

Phát biểu trên chương trình "Fox and Friends" ngày 3/11/2026, Tổng thống Mỹ ông Donald Trump khẳng định nước Mỹ đang cung cấp cho Israel 4 tỷ USD, nhưng khoản tiền này sẽ chính thức bị cắt vào thời điểm cuối năm.

Tổng thống Mỹ mô tả đây là khoản viện trợ quân sự dưới dạng tiền mặt hoặc trao đổi hàng hóa.

Theo ông Donald Trump, ông đã trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc chấm dứt khoản hỗ trợ này trong nhiều năm qua, đồng thời cho biết chính lãnh đạo Israel đã chủ động nêu ra ý tưởng trên.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Israel là một quốc gia thịnh vượng, hoàn toàn không cần tới khoản hỗ trợ đó và có đầy đủ khả năng tự mua sắm vũ khí.

Ông Donald Trump khẳng định Israel vẫn luôn giữ vị trí số một đối với Mỹ và Washington cung cấp cho Tel Aviv nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Israel không còn nhu cầu nhận khoản viện trợ này, dù Tổng thống Mỹ nói thêm sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ nếu đối tác thực sự cần.

Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump cũng viện dẫn các lời công kích từ ông Abdul El-Sayed, ứng viên thuộc đảng Dân chủ đang tranh cử chức thượng nghị sĩ đại diện bang Michigan trong cuộc bầu cử giữa kỳ, làm một phần nguyên nhân dẫn đến quyết định dừng viện trợ.

Ông Abdul El-Sayed là người thường xuyên chỉ trích Israel và việc Mỹ viện trợ quân sự cho nước này để vận động tranh cử. Hiện tại, phía Tel Aviv chưa đưa ra bình luận chính thức.

Thỏa thuận hỗ trợ an ninh này được Mỹ ký kết với Israel vào năm 2016 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và bắt đầu có hiệu lực từ năm 2019.

Theo cam kết ban đầu, thỏa thuận dự kiến hết hạn vào năm 2028, giúp Israel nhận hỗ trợ tài chính để mua khoảng 3,8 tỷ USD vũ khí mỗi năm.

Số liệu từ viện nghiên cứu Hội đồng Quan hệ Đối ngoại có trụ sở ở Mỹ cho thấy từ khi thành lập năm 1948, Israel đã nhận hơn 300 tỷ USD viện trợ tài chính và quân sự từ Mỹ.

Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu từng nhiều lần tuyên bố muốn Tel Aviv tự chủ quân sự và đưa mức hỗ trợ của Mỹ về 0.

Tuy nhiên, trang Times of Israel chỉ ra rằng ông Benjamin Netanyahu mong muốn thực hiện lộ trình cắt giảm dần trong 1 thập kỷ, thay vì chấm dứt toàn bộ cùng một lúc như tuyên bố của ông Donald Trump.