Mỹ sẽ siết chặt xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc sau khi CEO NVIDIA từ chức

Một bộ xử lý đồ họa (GPU) của NVIDIA được nhìn thấy bên trong máy chủ máy tính trưng bày tại sự kiện công nghệ thường niên của Foxconn ở Đài Bắc, Đài Loan, ngày 8/10/2024.Ảnh: REUTERS/Ann Wang.

Quốc hội Mỹ gia tăng sức ép kiểm soát chip AI

Theo Reuters, các nghị sĩ Mỹ thuộc cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đang thúc đẩy những hạn chế mới đối với khả năng tiếp cận chip AI tiên tiến của Trung Quốc. Động thái diễn ra sau các thông tin truyền thông về mối quan hệ ngoài hôn nhân của cựu CEO NVIDIA Jensen Huang với một nữ lãnh đạo doanh nghiệp bị giới chức Mỹ nghi ngờ có hoạt động gián điệp cho Bắc Kinh.

Jensen Huang từ chức hôm 12/11, vài ngày sau khi xuất hiện các thông tin về mối quan hệ với một lãnh đạo tại công ty công nghệ có trụ sở ở Singapore. Người phụ nữ này bị giới chức Mỹ nghi ngờ hoạt động gián điệp cho Trung Quốc.

Jensen Huang từ chức CEO Nvidia sau bê bối tình ái. Ảnh: AFP

NVIDIA không đề cập đến những cáo buộc liên quan đến đời tư của Huang trong thông báo về việc ông rời vị trí lãnh đạo. Trước đó, ông đã thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân nhưng không nêu danh tính người liên quan.

Chip AI tiên tiến của NVIDIA đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới. Vì vậy, công ty được xem là một mắt xích then chốt trong cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm phát triển các hệ thống AI vượt trội.

Trong nhiều năm qua, Washington đã tìm cách hạn chế Trung Quốc tiếp cận những dòng chip tiên tiến nhất của NVIDIA. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Trung Quốc nhiều lần tìm được cách vượt qua những biện pháp kiểm soát này.

Jensen Huang trước đây từng ủng hộ việc cho phép xuất khẩu nhiều chip hơn sang thị trường Trung Quốc.

Alice Huang - người phụ nữ vướng vào bê bối tình cảm với Jensen Huang. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson hôm 12/11 cho biết, ngày càng có nhiều nghị sĩ đồng thuận về việc cần áp dụng các biện pháp hạn chế mới đối với xuất khẩu chip sang Trung Quốc.

Một nhóm nghị sĩ đang muốn đưa các quy định này vào dự luật ngân sách quốc phòng thường niên của Mỹ. Đây là dự luật quan trọng nhằm cấp kinh phí cho quân đội và thường nhận được sự ủng hộ từ cả hai đảng.

4 dự luật có thể tác động đến hoạt động xuất khẩu chip AI

Reuters cho biết Quốc hội Mỹ đang xem xét một số đề xuất nhằm tăng cường kiểm soát việc xuất khẩu chip AI tiên tiến, trong đó có 4 dự luật đáng chú ý.

1. AI Overwatch Act – Tăng quyền giám sát của Quốc hội

Theo luật hiện hành, Bộ Thương mại Mỹ có quyền quyết định khá rộng trong việc cho phép hoặc ngăn chặn xuất khẩu chip tiên tiến mà không cần Quốc hội trực tiếp tham gia.

Dự luật AI Overwatch Act do Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (đảng Dân chủ, bang Massachusetts) và Thượng nghị sĩ Jim Banks (đảng Cộng hòa, bang Indiana) đề xuất, nhằm tăng vai trò giám sát của Quốc hội đối với những thay đổi trong quy định xuất khẩu.

Nếu được thông qua, dự luật có thể khiến các chính quyền tương lai khó nới lỏng những hạn chế bán chip tiên tiến của NVIDIA sang Trung Quốc.

Theo tuyên bố của NVIDIA hồi tháng 8, doanh thu từ việc bán chip cho các trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc hiện gần như bằng 0. Công ty cũng không kỳ vọng tình hình này thay đổi trong quý III.

2. Chip Security Act – Theo dõi vị trí của chip AI tiên tiến

Dự luật này nhằm giải quyết tình trạng chip tiên tiến được bán hợp pháp ra nước ngoài nhưng sau đó bị chuyển hướng đến Trung Quốc.

Theo đề xuất, các nhà sản xuất chip sẽ phải theo dõi vị trí của những bộ xử lý AI tiên tiến và thông báo cho chính phủ nếu nghi ngờ sản phẩm đã đến tay những đối tượng bị cấm.

Nếu được áp dụng, NVIDIA có thể phải đối mặt với những chi phí tuân thủ và nghĩa vụ báo cáo bổ sung.

Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Mỹ, tổ chức có NVIDIA là thành viên, từng cảnh báo việc bắt buộc theo dõi chip có thể khiến chi phí của toàn ngành tăng lên.

3. MATCH Act – Gây sức ép lên các đồng minh của Mỹ

Dự luật MATCH Act hướng đến việc gây sức ép để các đồng minh của Mỹ hạn chế bán và bảo trì những thiết bị sản xuất chip tiên tiến được đưa đến Trung Quốc.

Hà Lan và Nhật Bản là hai quốc gia đáng chú ý trong vấn đề này, bởi đây là nơi đặt trụ sở của ASML và Tokyo Electron – những doanh nghiệp sản xuất thiết bị phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn.

Dự luật không trực tiếp hạn chế doanh số bán chip của NVIDIA. Tuy nhiên, những người ủng hộ cho rằng biện pháp này có thể khiến Trung Quốc khó phát triển các dòng chip AI tiên tiến của riêng mình để cạnh tranh với NVIDIA trong dài hạn.

4. Remote Access Security Act – Kiểm soát việc thuê năng lực tính toán từ nước ngoài

Đây là đề xuất có khả năng tác động trực tiếp nhất đến hoạt động kinh doanh của NVIDIA.

Một số công ty AI Trung Quốc đang tìm cách tiếp cận chip tiên tiến thông qua các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài, thay vì mua chip trực tiếp. Họ thuê năng lực tính toán từ những trung tâm dữ liệu được trang bị chip NVIDIA rồi truy cập hệ thống từ xa.

Dự luật Remote Access Security Act sẽ trao cho Bộ Thương mại Mỹ quyền kiểm soát hoạt động này.

Dự luật đã được Hạ viện thông qua hồi tháng 1 và đang chờ Thượng viện xem xét.

NVIDIA từng cảnh báo vào tháng 7 rằng nếu dự luật được ban hành, biện pháp này có thể gây ra tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Reuters cho biết, các doanh nghiệp AI Trung Quốc đang gấp rút tìm cách tiếp cận năng lực tính toán sử dụng chip NVIDIA tại những trung tâm dữ liệu bên ngoài Trung Quốc. Họ lo ngại những tranh cãi xoay quanh Jensen Huang có thể thúc đẩy Washington tăng cường các biện pháp hạn chế.