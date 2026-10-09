Mỹ sẽ phát trực tiếp vụ xử bắn cựu bác sĩ thảm sát tại căn cứ quân sự Mỹ

Buổi hành quyết dự kiến diễn ra lúc 13h ngày 3/12 (giờ địa phương) tại chính căn cứ này, sau khi được Tổng thống Donald Trump phê duyệt theo đề xuất của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

Nidal Hasan. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Bell

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh Real America's Voice hôm 7/10, ông Hegseth cho biết: "Chúng tôi sẽ đảm bảo mọi người đều có thể theo dõi, rằng nó được công khai — bởi vì mọi người cần hiểu rằng có những hậu quả nghiêm trọng cho những hành vi kiểu này".

Người phát ngôn Bộ Chiến tranh Mỹ Sean Parnell sau đó xác nhận buổi thi hành án sẽ được phát trực tiếp, đồng thời cho biết thông tin chi tiết sẽ sớm được công bố.

Vụ xả súng xảy ra ngày 5/11/2009 tại một tòa nhà y tế trong căn cứ Fort Hood, bang Texas, khi các binh sĩ đang chờ kiểm tra sức khỏe và tiêm chủng trước khi triển khai nhiệm vụ. Hasan bắn súng ngắn gắn đèn laser vào các quân nhân, khiến 13 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Điều tra viên thu hồi 146 vỏ đạn bên trong tòa nhà cùng hàng chục vỏ đạn khác bên ngoài.

Tại phiên tòa quân sự năm 2013, Hasan thừa nhận hành vi và khai rằng muốn ngăn các binh sĩ Mỹ sang Afghanistan sát hại những người Hồi giáo. Dù tự bào chữa, hắn ta không đưa ra lập luận nhằm bác bỏ trách nhiệm hình sự và đã bị kết án tử hình.

Đây sẽ là lần đầu tiên quân đội Mỹ thi hành án tử đối với một quân nhân kể từ khi binh nhì John Bennett bị treo cổ ngày 13/4/1961 vì tội hiếp dâm và mưu sát. Việc xử bắn cũng rất hiếm trong lịch sử quân đội Mỹ, với trường hợp nổi tiếng gần nhất là binh nhì Eddie Slovik, bị xử bắn năm 1945 vì tội đào ngũ trong Thế chiến II.