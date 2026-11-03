Mỹ sẽ làm trung gian cho đàm phán Nga - Ukraine vào tuần sau

“Mỹ sẽ làm trung gian cho các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Ukraine và Nga vào ngày 10–11/11 tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất – UAE), nhằm thúc đẩy nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong việc chấm dứt cuộc xung đột,” Đặc phái viên Hòa Bình của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, viết trên mạng xã hội X sáng 3/11 giờ Việt Nam.

Theo ông Witkoff, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào thỏa thuận bảo đảm an ninh sau xung đột, biện pháp giảm leo thang căng thẳng, nỗ lực nhân đạo và các bước tiếp theo hướng tới hòa bình.

Ông Witkoff cũng cho biết trong tuần này, các nhà đàm phán Mỹ sẽ gặp đại diện Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine, cấu trúc an ninh châu Âu sau xung đột và các cơ hội kinh tế hỗ trợ tái thiết Ukraine.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát huy những tiến triển đã đạt được tại Kiev, Oslo và St. Petersburg, hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện, bền vững, bảo đảm an ninh lâu dài cho nhiều thế hệ mai sau,” ông Witkoff viết.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga phụ trách đầu tư và hợp tác kinh tế, ông Kirill Dmitriev, ngày 3/11 đã chia sẻ lại bài viết trên của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trên mạng xã hội X và bình luận: “Thế giới đánh giá cao những nỗ lực kiến tạo hòa bình của Tổng thống Donald Trump và đội ngũ của ông”.

Phía Ukraine chưa bình luận về thông báo đàm phán ngày 10–11/11 của ông Witkoff.

Vòng đàm phán ba bên giữa phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 18/2. Ảnh: X/@SEPeaceMissions (tài khoản X của ông Witkoff)

Vào ngày 20/10, Đặc phái viên Hòa bình của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff đã có cuộc đàm phán với phái đoàn Ukraine tại Oslo (Na Uy). Đến chiều 21/10 giờ Việt Nam, ông Witkoff gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Cung điện Konstantinovsky ở St. Petersburg.

“Tại Oslo và St. Petersburg, Cố vấn Jared Kushner và tôi đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine và châu Âu nhằm thúc đẩy nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong việc chấm dứt cuộc xung đột. Các cuộc thảo luận này đã diễn ra mang tính xây dựng và sẽ được tiếp nối bằng các cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine ở cấp chuyên viên,” ông Steve Witkoff viết trên mạng xã hội X ngày 21/10.

“Mặc dù vẫn còn nhiều công việc quan trọng cần thực hiện, Tổng thống Trump tiếp tục cam kết chấm dứt cuộc xung đột và đạt được một nền hòa bình toàn diện, bền vững, mang lại an ninh và thịnh vượng cho nhiều thế hệ mai sau,” Đặc phái viên Mỹ viết.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/10. Ảnh: Điện Kremlin

Trong cuộc phỏng vấn được đăng trên trang chủ Bộ Ngoại giao Nga ngày 23/10, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine.

“Mục tiêu của những cuộc đàm phán này sẽ là thảo luận vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine và Nga sau khi đạt được các thỏa thuận hòa bình. Tôi muốn nhấn mạnh rằng đó phải là những thỏa thuận hòa bình ở dạng cuối cùng, chứ không phải kết quả của việc tạm ngừng giao tranh trong một khoảng thời gian ngắn. Chúng tôi sẵn sàng nối lại các cuộc tiếp xúc để đạt được mục tiêu này,” ông Putin nói.

Đến ngày 24/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc đàm phán ba bên Nga – Mỹ – Ukraine dự kiến diễn ra trong nửa đầu tháng 11.

“Tất nhiên, chúng tôi sẵn sàng gặp bất cứ ngày nào, thậm chí ngay ngày mai, nhưng tất cả phụ thuộc vào phía Nga. Chúng tôi cần các cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga. Chúng ta cần tiến từ các cuộc đàm phán ba bên ở cấp kỹ thuật lên cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo, bởi những vấn đề then chốt chỉ có thể được giải quyết ở cấp độ đó,” ông Zelensky tuyên bố trong video được đăng trên mạng xã hội X.